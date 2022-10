VM-sensasjonen avslørte juksemakarar på direkten

Stein Pedersen valgt til president i Det internasjonale bandyforbundet

Stein Pedersen tar over som president i Det internasjonale bandyforbundet (FIB). Han erstatter russiske Boris Skrynnik etter 17 år i toppvervet.

Valget var enstemmig på FIB-kongressen i Helsingfors. Han blir forbundets første norske president.

Skrynniks epoke som toppsjef for bandysporten er over etter at han valgte å trekke seg. Han hadde hatt rollen siden 2005.

Pedersen har sittet i FIB-styret siden 2012. Han har også bakgrunn som leder av bandyseksjonen i Norges Bandyforbund.

(NTB)