Sjekk motstanderens reaksjon etter Carlsens maktdemonstrasjon

Lundby gjør comeback i verdenscupen: - Jeg er stolt

Maren Lundby vender tilbake til verdencupen neste helg. Det bekrefter hun på sin egen Instagram-profil.

Rennet arrangeres i Wisla i Polen, og blir 28-åringens første konkurranse siden 3. mars 2021.

- Jeg er ikke toppform ennå, men målet er å gjøre noen gode hopp og kjempe om en plass blant de 15 beste, skriver Lundby.

Det var i oktober i fjor at hun åpnet opp om vektproblematikk overfor NRK. I det samme intervjuet bekreftet Lundby at hun måtte stå over OL i Beijing, og fortalte at hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar.

Det siste året har hopperen jobbet målrettet for å komme tilbake til hoppbakken.

- Jeg er stolt over å se at det harde arbeidet det siste ett og et halvt året begynner å betale seg. Dette er forhåpentligvis starten på noe stort, skriver Lundby videre.