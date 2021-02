VM-prinsessa går ukevis uten å se sin egen baby: – ​​​​​​​Et stort offer

Dersom man kan omtale Tiril Eckhoff som en foreløpig VM-dronning, er 28 år gamle Chevalier-Bouchet som mesterskapets prinsesse å regne. Den franske kvinnen har imponert med både sølv på sprinten og bronse på jaktstarten, og i dag er det muligheter for å hente mer edelt metall.

Men topplasseringene har sin pris, og for småbarnsmoren er den ekstra høy.

– Jeg har vært langt fra datteren min hele vinteren på grunn av korona, det var ikke planen. Det er vanskelig for meg å være langt hjemmefra. Når jeg konkurrerer er det ok, når jeg tar medaljer er det ok, men det er hardt, erkjenner hun overfor NRK.

Går flere uker om gangen

Chevalier-Bouchet ble mor for halvannet år siden, og planen var å reise mye frem og tilbake mellom konkurransene. På grunn av de strenge smittevernreglene som toppidretten opererer med, har hun heller vært nødt til å reise rett fra arrangement til arrangement.

– Hvor lenge er det siden du var med datteren din?

– Det er to uker siden nå. I desember var jeg borte fra henne i tre uker, det samme i januar og det blir det samme i mars. Det er vanskelig, forteller medaljegrossisten.

I KANONFORM: Chevalier-Bouchet med sølvmedaljen hun vant på VM-sprinten. De gode resultatene gjør at hun synes det er enklere å forsvare valget om å være borte fra datteren. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Er det verdt det?

– Det er mitt valg, men det er et stort offer. Når jeg lykkes er det bedre. Når jeg vinner eller kommer på pallen, så vet jeg hvorfor jeg er her, svarer 28-åringen, og legger til at hun demper savnet ved å ringe og se på bilder.

– Jeg ser på bilder hver dag, og noen av dem mange ganger i løpet av dagen. Hun er så liten at jeg tror ikke hun forstår det, men for meg så er det hardt.

– Var uaktuelt å reise uten

NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid er slett ikke overrasket over at Chevalier-Bouchet gjør det såpass bra i Pokljuka, men hun er mektig imponert - særlig ettersom planene i tillegg har blitt såpass endret underveis.

– ​​​Nå er det veldig spesielt for Chevalier-Bouchet, for hun hadde tenkt å ha henne med litt mer. Det er en ganske tøff påkjenning som nybakt mor, mener Skjelbred.

NRK-EKSPERT: Liv Grete Skjelbreid. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

NRK-eksperten ble selv mor da hun fortsatt var aktiv, og hun valgte å ha med seg barnet sitt på stort sett alt.

– For min del hadde det vært helt uaktuelt å reise uten. Jeg måtte ha datteren min med meg. Jeg prøvde å være uten henne i forbindelse med OL i Torino, det funket veldig dårlig for min del. Dette er veldig individuelt, det er ikke et fasitsvar på hva som er riktig og galt, påpeker den tidligere stjerneskiskytteren, før hun avslutter med et råd til den franske formløperen:

– Det hjelper ikke å komme til VM eller et mesterskap med dårlig samvittighet. Der må du ha god samvittighet. Da må du være trygg på de valgene du har tatt.