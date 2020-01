VM-løypene er for tøffe – mennene kan bli flyttet til kvinneløypa

– Det er klart det er ei hard løype, men jeg synes på et vis at den skal være såpass hard. Den skiller. Jeg synes den har mange gode aspekt som gjør at det blir spennende, sier Johannes Høsflot Klæbo om den nye sprintløypa i Oberstdorf etter å ha vunnet prøve-VM.

Men ikke alle er enig med Klæbo.

– Den er kanskje i overkant tøff, sier Håvard Solås Taugbøl.

– Det er ikke hinsides, men den trenger ikke å være så lang og tøff. Den er helt på kanten, sier Sindre Bjørnestad Skar.

– For tøff kan man ikke si den er, men løpstida er for lang og differansene i prologen for store. Det dreper litt av spenningen som du kan ha, sier Erik Valnes.

– Jeg tenker at løpstid 3.25 med rask snø er for mye. For hvis det blir snøvær eller de vanlige forholdene her i Oberstdorf, blir løpstida over fire minutter. Det er ikke show, sier italienske Federico Pellegrino.

VARSLER ENDRINGER: Norges sprintlandslagstrener Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

50 sekunder for lang

Løypa har tre bakker, som alle er relativt tøffe.

Rutinerte Pål Golberg, som ble nummer to i søndagens sprint, mener den midterste bakken er den tøffeste han noen gang har gått i ei sprintløype.

I kvinneløypa er den lengste bakken noe avkortet, men også den løypa er knallhard – noe konkurransetidene viste.

Ifølge retningslinjene fra Det internasjonale Skiforbundet (FIS) skal konkurransetid for både kvinner og menn være rundt tre minutter.

Klæbo vant prologen i prøve-VM på 3.25,39. Russiske Asset Dyussenov ble nummer 30 i prologen, og tok seg videre til kvartfinale, med 3.41,01. Det betyr at det ikke bare er lang løpstid, men at løypa også skiller mye.

Russiske Natalja Neprjajeva vant kvinneprologen på 3.38,08. Monika Skinder fra Polen gikk videre til kvartfinale med 3.50,56 – altså 50 sekunder mer enn det løpstida skal være.

– Den enkleste løsningen

Derfor går det mot endringer.

– Det blir nok en litt kortere langbakke, og da er mitt tips – etter å ha snakket med løypedesigneren – at herrene kommer til å gå dameløypa, mens damene kommer til å gå en litt kortere førstebakke, slik at vi får lik løpstid på rundt tre minutter, sier Norges sprintlandslagstrener Arild Monsen, som selv omtaler løypene i Oberstdorf som «helt glimrende».

Renndirektøren i FIS, Pierre Mignerey, bekrefter overfor NRK at det kan bli en realitet.

– Det er den enkleste løsningen, ja. Men det kommer også an på hvilken løsning vi da finner for kvinnene. Vi må finne en løsning som fungerer for begge løyper, påpeker han.

Å gå det som i år var kvinneløypa, er en løsning Klæbo også lever godt med.

– Det er ei fin løype, det også. Det er ikke den store forskjellen. Man får litt mindre fart inn i svingen, sistebakken blir litt tyngre enn hvis du kommer fra toppen, så mister du kneika på toppen. Jeg tror ikke det spiller så stor rolle, sier Klæbo.

VAR SUVEREN: Klæbo vant sprinten i Oberstdorf søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Viktig for konseptet

Renndirektøren understreker at det ennå ikke er sikkert at løypene blir endret, men legger ikke skjul på at det er sannsynlig.

– Vi ønsker at løpstiden i sprint skal være rundt tre minutter. Løpet i går viste at den var 30-40 sekunder for lang, og det var ei tøff løype – det ble store utslag. Ingenting er bestemt, men dette er noe vi definitivt må diskutere, sier Mignerey.

En endring ser altså ut til å ha støtte blant et flertall av løperne.

– Vi må ha ei løype som er tre minutter uansett vær. For konseptet sprint er det viktig at løpstiden holdes rundt tre minutter, sier Pål Golberg.