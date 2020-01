– Det var en litt annen dag i dag enn i går. I går da jeg kom tilbake på hotellet, sa Eirik Myhr Nossum at han syntes jeg hadde vært blek hele helgen. Han og Arild Monsen hadde snakket om det. Jeg og Emil Iversen konkluderte med at jeg var «blass», som han kalte det. Så det var godt å kunne snu det i dag, og i alle fall kjenne at det ikke var helt krise, sa Klæbo etter at han vant søndagens sprint i prøve-VM foran Pål Golberg og Erik Valnes.

TILBAKE PÅ TOPPEN: Etter en helsvart dag lørdag, stod Johannes Høsflot Klæbo igjen på toppen av pallen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For dagen etter at han brøt 30 kilometeren med skibytte, og ga opp kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen, stod han igjen på toppen av pallen.

– Jeg har vel aldri kommet inn i et løp med så dårlig selvtillit som jeg hadde i dag. Når jeg fikk høre at jeg hadde vært blek hele helga og bryter mitt første skirenn, så kommer man ikke inn med mye selvtillit. Heldigvis gikk det veien, det var viktige poeng, fortsatte Klæbo

Hjem til legesjekk

For etter dagens opptur, er trønderen klar på at han ikke har gitt opp å ta Aleksandr Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt. Russeren røk ut av semifinalen i dagens sprint.

– Selv om det gikk veldig bra i dag, så kan vi ikke bare si at det et arbeidsuhell i går. Jeg må prøve å finne ut av hva som var galt i går, jeg er nødt til å komme meg hjem og sjekke opp litt. Bare for å være sikker på at jeg vet hva som skjedde. Så må jeg bare prøve å komme meg til NM og Falun, så skal jeg bite fra meg. Jeg har ikke gitt opp helt enda, sier Klæbo.

– Var det ditt dårligste skirenn noen gang?

– Ja, det tror jeg. I hvert fall følelsesmessig, for det er sjelden jeg har følt meg så avkledd som i går.

TRIPPELT NORSK: Pål Golberg og Erik Valnes sørget for at de norske herrene tapetserte sprint-pallen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Nå reiser sprintkometen hjem til Trondheim. Der venter en legesjekk tirsdag.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg må i alle fall hjem å prøve og finne ut av et par ting. Det er greit å være på den riktige siden når du har en dårlig dag. Det er ikke noe dumt å sjekke en gang for mye enn en gang for lite, forteller Klæbo og fortsetter:

– Det blir nok en liten blodprøve for å se hvordan ståa er, ja.

Nektet å snakke

Samtidig som Klæbo igjen viste at han er en å regne med på klassisk sprint. Leverte Erik Valnes og Pål Golberg også varene og sørget for trippelt norsk.

– Det var en bra dag. Jeg følte kanskje at jeg ikke kom helt inn i løpet i finalen. Kampen om seieren var umulig. Jeg var med i kampen om andreplassen, og der hadde jeg ikke sjans mot Pål. Men jeg må si meg godt fornøyd, sa dagens tredjemann, Erik Valnes, til NRK etter rennet.

En som var langt mindre fornøyd, og som ikke slo tilbake slik som Klæbo i dag gjorde, var lagkamerat Emil Iversen.

SVART DAG: For andre dag på rad ble det tungt for Emil Iversen som ikke tok seg videre fra prologen på dagens sprint. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

For trønderen, som også brøt i går, ble det ble en ny fiaskodag. Iversen røk ut av sprintprologen i Oberstdorf søndag. Han endte på 37. plass, hele 17 sekunder bak prologvinner Johannes Høsflot Klæbo.

Etterpå slet han med å finne en forklaring på hva som er galt.

– Akkurat nå har jeg ikke noe å si, sier Iversen til NRK etter å ha vært inne en tur i smøretraileren.