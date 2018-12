Supertrekk vakte oppsikt

Fredag avgjøres VM i hurtigsjakk, men mye skal skje for at ikke denne manøveren fra Dmitrij Andrejkin mot Peter Svidler ikke blir stående som VMs mest spektakulære offensiv. Russeren, med svart, ofret nemlig dronningen før han jaget Svidlers konge til midten av brettet. Her, etter et «stille» tårntrekk i det 29. trekket, ble Svidler satt sjakk matt. – VMs beste parti, kommenterte NRKs sjakkekspert Torstein Bae.