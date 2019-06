Neville tar med andre ord ikke lett på å møte Norge i kvartfinalen i VM, og i alle fall ikke med en skaderammet tropp.

England-sjefen mener Norge har imponert stort så langt i mesterskapet, selv uten mye omtalte Ada Hegerberg.

– Norge har antagelig vært overraskelseslaget i turneringen. De har et system og en lagånd som gjør at det er vanskelig å spille mot dem. Det ser ut som om de spiller med et mål, der hensikten er å vise verden at de er gode nok. At de kan vinne uten den beste spilleren, fortalte den engelske landslagssjefen.

I tillegg synes han det ser ut som de norske spillerne har det gøy når de er på banen, og at det er viktig i et mesterskap.

– Jeg tror det blir en virkelig vanskelig kamp. Av de motstanderne vi kunne ha møtt i kvartfinalen, er Norge en av de vanskeligste. Vi må heve oss 10-15 prosent for å lykkes.

Når Norge-sjef Martin Sjögren får høre vurderingen fra Neville, svarer svensken:

– Det er vi kanskje. Med tanke på mesterskapet for to år siden, så tror jeg ikke det var mange som hadde kjempestore forventninger til Norge. Vi selv har visst at vi er gode, så for oss er det ikke en overraskelse. Vi har ambisjoner om å gå videre, men vi må fortsette å spille på et veldig høyt nivå for å lykkes.

Virus i den engelske leieren

England står overfor en mulig forsvarskrise med både Millie Bright og Steph Houghton usikre før åttedelsfinalen mot Norge.

Et virus har gjort sitt inntog i den engelske VM-leiren.

Dagen før kvartfinalen mot Norge i Le Havre er midtstopper Millie Bright isolert på sitt hotellrom.

Samtidig bekreftet Neville at det fortsatt er høyst usikkert om kaptein Steph Houghton spiller torsdagens kvartfinale.

USIKRE: Steph Houghton (t.h.) og Millie Bright (i midten) kan miste kvartfinalen mot Norge. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Millie Bright har pådratt seg et virus. Hun hefter det et enda større spørsmålstegn ved enn Steph, sa Neville.

Han la videre til at viruset «går litt gjennom leiren».

Tirsdag skulle egentlig høyreback Lucy Bronze, som blant annet ble nominert til Gullballen før jul, møte pressen i Le Havre. Men heller ikke hun følte seg helt bra, og hun stod derfor over presseseansen.

På pressekonferansen onsdag fortalte Neville at Bronze trolig blir klar til kampen mot Norge.

Kapteinen sliter med ankelskade

Steph Houghton pådro seg en ankelskade på tampen av åttedelsfinalen mot Kamerun søndag. Det har tvunget henne til å stå over lagets treninger de siste dagene.

– Vi håper hun kan ta del i enkelte deler av treningen i dag. Det er nøkkelen for Steph, sa Neville onsdag.

Manchester City-spiller Houghton og sykdomsrammede Millie Bright har utgjort det engelske midtforsvaret så langt under fotball-VM i Frankrike.

Skulle begge miste kvartfinalen mot Norge i Le Havre, kan det bety alvorlige forsvarsproblemer.