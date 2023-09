Virginia mistet menstruasjonen i ti år – sliter med å akseptere sin sunne kropp

«La oss slutte å fokusere på hvordan kroppene våre ser ut.»

Det var hovedbudskapet i et innlegg Virginia de Martin Topranin la ut på Instagram 30. august. I dette intervjuet med NRK åpner 36-åringen opp om bakgrunnen.

Den tidligere italienske langrennsløperen sier hun hadde et helt naturlig forhold til kroppen sin som barn. Men da hun ble tatt ut på juniorlandslaget i slutten av tenåra, skjedde det noe.

– Jeg hadde kanskje noen kilo mer enn det jeg burde hatt som utøver, og så var det noen trenere som sa at det eneste dere kan gjøre for å gå fortere på ski, er å gå ned i vekt. Det endret forholdet jeg hadde til kroppen min, forteller hun.

GOD SKILØPER: Virginia de Martin Topranin gikk både VM og OL, men nådde aldri den ypperste verdenstoppen i langrenn. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

De andre jentene på laget fikk samme beskjed. Virginia reagerte ikke.

– Jeg tenkte at de hadde rett. De var mine forbilder, så jeg gjorde det, sier hun.

– Hva gjorde du?

– Jeg spiste mye mindre enn før og trente mer.

Måtte på vekta

Effekten på kort sikt var at hun gikk litt fortere på ski. 18 år gammel ble hun nummer 16 i junior-VM, et minutt bak verdensmester Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Men det var også en bieffekt. Virginia mistet menstruasjonen – i lang tid.

– Ti år. Ja, det er fryktelig, sier hun alvorlig.

– Reflekterte du noen gang over at det var problematisk å ikke ha menstruasjon?

– Ja, mange ganger. Jeg følte at det ikke var bra i det hele tatt.

Hver gang hun kom på samling, måtte hun opp på vekta. Når hun tenker tilbake på det, beskriver hun følelsen før veiing som «elendig».

Virginia tok det etter hvert opp med idrettslegen. Og fikk svar:

– Fordi du er idrettsutøver, så det er vanlig å ikke å ha menstruasjon.

NYE VANER: Gjennom hele langrennskarrieren var Virginia opptatt av å ikke spise for mye. Nå er fokuset å spise nok.

Nedslående beskjed

Ut fra det trenerne og legen sa, aksepterte hun at det var en pris hun måtte være villig til å betale for å lykkes som idrettsutøver. Samtidig bar hun på en konstant, og ikke ubegrunnet, bekymring.

– Det var en periode der gynekologen sa det: Sannsynligvis kommer du ikke til å få barn, forteller hun.

I perioden fra 2010 til 2018 gikk hun 132 verdenscuprenn. Hun deltok også i både VM og OL. Men langrennskarrieren tok aldri av. En åttendeplass ble hennes beste individuelle resultat.

En kropp som sjelden fikk nok næring klarte aldri å trylle fram ekstraordinære prestasjoner i løypa. 38.-plassen i hennes siste verdenscupkonkurranse i januar 2018 var sånn sett representativ for det nivået hun nådde.

Eggdonor

Et år senere la hun opp og startet et annet prosjekt: Å få kroppen på rett kjøl.

– Da jeg sluttet, var det heldigvis en venn som er lege som sa at «du må gjøre noe med det nå». Jeg fikk veldig bra hjelp fra henne og andre leger. Og så fikk jeg mensen tilbake, forteller Virginia.

FØLER SEG HELDIG: Virginia ble advart om at hun kanskje aldri kunne få barn. Nå er hun eggdonor. Foto: @VIRGINIADEMARTIN/INSTAGRAM

Det får andre norske kvinner nyte godt av. Virginia, som nå er doktorgradsstipendiat ved NTNU i Trondheim, har nemlig blitt eggdonor.

– Det var litt tilfeldig. Jeg var hos gynekolog på en fertilitetsklinikk og så en plakat, og så tenkte jeg at det er noe jeg faktisk har hatt lyst til å gjøre i mange år. Men jeg kunne ikke før, pluss at i Italia er det ikke lov å donere egg. Så jeg tenkte at «nå skal jeg gjøre det», forteller hun smilende.

– Det har vært en av de største opplevelsene i livet mitt. Det har gitt meg så mye, legger hun til.

Likte ikke sin nye kropp

Virginia de Martin Topranin er glad for at kroppen ikke tok varig skade. Men hun innrømmer at det også har vært vanskelig å akseptere at det er den kroppen hun har nå som er sunn, ikke den hun drev toppidrett med.

– Jeg har gått opp i vekt ganske mye sammenlignet med før, og i en periode likte jeg det ikke i det hele tatt, sier hun rett ut.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg ble vant til en bestemt kropp. Og jeg følte at jeg ikke var «fit» som før. Jeg kunne ikke ha på samme klær som før. Og så følte jeg at det ikke var riktig for meg. Det var bare hodet mitt som ikke kunne akseptere det. Men nå går det endelig helt greit.

– Var du usikker på om du ønsket å ha en frisk kropp?

– Ja, det tok ganske mye tid for meg å forstå at jeg ville ha det, erkjenner Virginia.

Og det var nettopp derfor hun publiserte sin oppfordring på Instagram, der hun skrev:

«Jeg føler meg fortsatt ukomfortabel, til og med skamfull og dømt. Jeg føler jeg må rettferdiggjøre hvordan jeg ser ut. Og jeg burde ikke, for kroppen min har aldri vært sunnere enn nå, og fordi det som virkelig betyr noe er at kroppen min lar meg gjøre fantastiske ting.»

TRIVES I TRONDHEIM: Virginia er doktorgradsstipendiat ved NTNU og føler flyttingen til Norge også har hjulpet henne med å akseptere den nye versjonen av seg selv. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mindre fordømmelse

Så sent som på sommerferie hjemme i Italia i år opplevde hun kommentarer som påvirket negativt.

– For eksempel «du er ikke i så god form som før» og sånne ting, forteller hun.

Virginia tror flyttingen til Norge har vært viktig for hennes del. Hun føler det fortsatt er mer kroppsfokus i hjemlandet.

– Det er litt mindre fordømmelse. Folk snakker mye mindre om kropp og vekt. Jeg føler at det ikke er fokuset. Det har hjulpet masse, sier hun.

Virginia de Martin Topranin har ikke kuttet båndene til idretten. Etter at hun la opp, ble hun utøverrepresentant i Det internasjonale Skiforbundet (FIS). Hun har også jobbet i Fendura-prosjektet, som forsker på hvordan menstruasjonssyklusen påvirker kvinners fysiske prestasjonsevne.

Og hun ser at det er blitt større bevissthet på at rundt betydningen av god og riktig ernæring i toppidretten.

SER ENDRING: Virginia føler det er mer fokus på riktig ernæring i idretten nå enn for ti år siden – også i hjemlandet Italia. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hyller norsk helseattest

Ikke minst hyller hun det norske systemet med helseattest og helsesertifikat, der utøvere kan nektes deltakelse i både organisert trening og konkurranse hvis de har symptomer på underernæring. Bortfall av menstruasjon er én av faktorene som kan føre til startnekt.

– Heldigvis er ting annerledes. Noe slikt hadde ikke vært mulig nå, og spesielt i Norge er det et system for å avdekke det, påpeker Virginia.

Som klinisk ernæringsfysiolog i Sunn Idrett kjenner Kristin Lundanes Jonvik det norske systemet godt. Jonvik, som også er forsker ved Norges idrettshøgskole (NIH), bekrefter at det er all grunn til bekymring når en idrettsutøver mister menstruasjonen.

– Det er et av de viktigste tegnene på om man er i energibalanse eller ikke, sier hun.

– Kan få store konsekvenser

Hun forklarer at bortfall av menstruasjon er et tegn på at kroppen er i ferd med å stenge ned viktige funksjoner.

– Det kan påvirke hormoner, skjelett, muskelmasse, immunforsvar, mage og tarm. Over tid kan det få store konsekvenser. Forskning viser at utøvere som mister menstruasjonen har fire-fem ganger økt risiko for brudd og tretthetsbrudd, sier Jonvik.

I tillegg kan det få varige konsekvenser for muligheten til å få barn.

– Det er ikke umulig å reversere, men det kan være krevende. Det er lettere å miste mensen enn å få den tilbake, fastslår forskeren.

Akkurat det er Virginia de Martin Topranin veldig klar over.

– Jeg tror jeg bare har vært heldig, det er kjempebra. Men samtidig bør man ikke vente så lenge med å gjøre noe med det som jeg gjør, erkjenner hun.

