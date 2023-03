Østberg avslører Johaugs tydelige beskjed: «Ingvild, nå er du for tynn»

– Hun var en av dem som tydelig sa «Ingvild, nå er du for tynn».

I Lindmo denne uken, som sendes på NRK1 kl. 21.40 fredag kveld, åpner Ingvild Flugstad Østberg opp om spiseutfordringene som førte til at hun høsten 2019 fikk startnekt fordi hun ikke oppfylte kravene til den obligatoriske helseattesten.

ÅPENT FORHOLD: Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg har aldri vært redd for å være direkte med hverandre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Budskapet hun referer til, kom fra lagvenninnen gjennom mange år, Therese Johaug, som fortsatte argumentasjonen:

«Slik du er nå, er du ikke verdens beste skiløper. Du må spise bedre og mer.»

– Vi kjenner hverandre godt. Hun vet hun kan si hva som helst til meg, selv om det sårer og jeg gråter, forteller Østberg.

Johaug tok dermed et lignende grep overfor Østberg som hun selv opplevde at Marit Bjørgen tok overfor henne da Johaug selv slet med å holde vekta oppe tidlig i sin karriere.

Da leverte nemlig Bjørgen inn en bekymringsmelding til en ernæringsfysiolog i Olympiatoppen.

Johaug: – Måtte ta grep

Det var på en joggetur i fjor vår Johaug valgte å være så direkte. Selv hadde hun akkurat avsluttet karrieren etter å ha tatt tre gull under OL i Beijing. Der fikk ikke Østberg lov til å delta, fordi hun ikke oppfylte kravene til den obligatoriske helseattesten.

– Jeg tok det opp da fordi de hadde vært en negativ utvikling lenge. Jeg følte at hvis hun ville gå fort på ski, så måtte hun ta grep, sier Johaug til NRK.

Hun innrømmer at det ikke var en behagelig samtale, men basert på egne erfaringer håpet og trodde hun at det skulle ha en effekt.

– Det var hardt å høre det da jeg var i samme situasjon, men etterpå var jeg takknemlig for at noen tok det opp med meg, sier Johaug, som hadde prøvd å påvirke Østberg i positiv retning i lang tid.

– Vi er jo nære venninner, og jeg hadde prøvd å si det før. Men denne gangen var jeg ganske tydelig, erkjenner Johaug, som nå er NRKs langrennsekspert.

– Gikk feil vei

Østberg hadde da slitt i nesten tre år. Det var i forbindelse med den nasjonale sesongåpninga på Beitostølen i 2019 at Gjøvik-løperen for første gang måtte fortelle at hun hadde fått startnekt.

I samtale med Anne Lindmo åpner hun opp hvordan problemene startet. I sesongen 2018/19 vant Østberg både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. I VM tok hun fem medaljer på fem øvelser. Hun var topp motivert og ville bli enda bedre.

– Jeg satte veldig høye krav til meg selv. Det gjør jeg fortsatt. Det er en bra ting for å bli verdens beste skiløper. Men det kan også være det som gjør at jeg bryter meg ned heller enn å bygge meg opp. Det jaget gjorde at det gikk feil vei, sier Østberg.

ÅPEN: I samtale med Anne Lindmo forteller Ingvild Flugstad Østberg mer om hva problemene hennes de siste årene har bestått i. Foto: JULIA NAGLESTAD / NRK

Har snakket om spiseforstyrrelser

Problemet var imidlertid ikke treningen i seg selv, men at matinntaket ikke sto i stil.

– På det tidspunktet trente jeg bra nok til å bli verdens beste, men jeg spiste ikke bra nok for å bli verdens beste skiløper, erkjenner hun ettertenksomt.

«Problemer med balansen mellom trening og ernæring» har vært brukt som forklaring på at Østberg har slitt med å innfri kravene til helseattesten, og i lange perioder de siste årene ikke har klart det.

I Lindmo får hun direkte spørsmål om noen rundt henne har brukt ordet «spiseforstyrrelser».

– Det er en ting vi har snakket om, bekrefter hun.

– Det er ikke et farlig ord. Det er mange nyanser i ordet. Jeg har ikke vært opptatt av om det har vært en spiseforstyrrelse, men hva jeg skal gjøre for å komme meg ut av min situasjon. Det er ikke farlig å si at man har hatt en spiseforstyrrelse, eller har det. Man kan uansett jobbe seg ut av det, utdyper Ingvild Flugstad Østberg i intervjuet som du altså kan se på NRK1 fredag kveld.

TILBAKE: Ingvild Flugstad Østberg måtte droppe femmila i Holmenkollen sist søndag på grunn av forkjølelse, men er klar til å lange ut i Falun. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Vært ærlig

Opptaket ble gjort i Oslo onsdag kveld. Torsdag var Østberg på plass i Falun for å forberede seg til fredagens klassiske 10-kilometer i verdenscupen.

– Det var en fin prat. Jeg var selvfølgelig innom temaer som er litt dystre, og tyngre perioder. Det blir mye fokus på det og veien tilbake. Jeg fikk kanskje delt mer enn tidligere, og jeg håper det kan bli et fint intervju, sier hun.

– Var du nervøs?

– Jeg vet ikke hvor nervøs jeg var, men jeg var litt spent. Jeg visste hva vi skulle snakke om, men jeg var mer spent på om jeg sa det på en måte som føltes riktig for meg. Jeg har vært ærlig hele veien, men så sitter man alltid med en følelse om man skulle delt mer.

Vil være et godt forbilde

Ingvild Flugstad Østberg har tidligere sagt at hun har følt seg som et dårlig forbilde på grunn av problemene hun har vært igjennom, delvis fordi hun har fått kritikk for å dele for lite.

– Jeg har lyst til å være et godt forbilde. Kanskje jeg kan dette hjelpe noen, det hadde vært utrolig bra, sier hun.

– Finnes det noen som har sagt du er et dårlig forbilde eller er det i ditt eget hode?

– Det er et godt spørsmål, for ingen har sagt det noen gang. Jeg tror det er det selvdestruktive hodet mitt som er der med en gang, at «nå tenker den og den at jeg er sånn og sånn». Jeg er litt for hard med meg selv.