22. mai satte McColgan europarekord på 10 km gateløp med 30.19. 6. juni fulgte hun opp med ny personlig rekord på bane, med 30.19,02 i Hengelo 6. juni.

Det gjorde henne til en klar medaljekandidat på lørdagens 10.000-meter i Eugene, selv om oppkjøringa langt fra ble optimal. Etter at hun brøt 5000-meter under Bislett Games 16. juni, var hun nemlig syk i flere uker.

Skotten lå som nummer to ved passering 5000 meter, men ble fraløpt da tempoet økte siste halvdel. Letesenbet Gidey, Helen Obiri og Margaret Chelimo tok medaljene. McColgan ble nummer 10.

OFFENSIV: Eilish McColgan tok over teten en kort periode under kvinnenes 10.000 meter. Foto: Christian Petersen / AFP

– Det har gått opp og ned i år. Jeg har vært syk og plaget med småting. Jeg er stolt over å stå på startstreken, men det er frustrerende at jeg ikke får ut det jeg kan, sier McColgan til NRK.

– Jeg var en bønnestengel

Langdistanseløperen har gjort seg bemerket som en tydelig stemme utenfor idrettsbanen. Hun innrømmer at hun selv var usikker som ungdom, men at hun føler det er viktig å formidle et budskap om at det er rom for alle i friidretten. Uansett kroppsfasong.

– Jeg er en voksen kvinne og en ganske sterk kvinne … Jeg var ganske usikker på kroppen da jeg var 14 år fordi jeg ikke hadde puppene og rumpen til de andre. Jeg var en bønnestengel. Og det var meg. Det har tatt lang tid for meg å bli komfortabel i min egen kropp, sier McColgan.

I 2019 bestemte friidrettsprofilen seg for å ta et oppgjør med hetsen hun opplevde.

«Ingenting gjør meg mer forbanna enn at noen kommer med en bemerkning om at jeg er «for tynn». Noen mennesker er bare tynne! Jeg tviler på at de ville kommentert noen som er en anelse større enn gjennomsnittlig. Jeg er en sunn utøvere og et sunt menneske,» skrev hun på Twitter.

Hetset på sosiale medier

I et intervju med The Guardian utdypet hun frustrasjonen, og kritiserte kroppspresset som gjennomsyrer samfunnet.

– Det er ingen overraskelse at unge jenter føler de må operere puppene, få seg plastikkrumper og former seg selv ned til knehasene for å passe inn i det som er ansett som «idealkroppen». Hvis du er frisk og glad, ikke bry deg om alle andres mening. Det er din fantastiske kropp, sa hun.

Foto: @eiliscmccolgan / Instagram

Kroppshetsen har imidlertid bare fortsatt å komme. I mai i år følte McColgan for å si ifra igjen. Da publiserte hun noen av kommentarene hun nadde fått den siste tida.

«Jesus Kristus, gjør noe med fasongen, hun ser ut som et togvrak.»

«Bra jobba, men noen må mate den jenta!»

«Man bør ikke vise utøvere som er så tynne. Det er et dårlig eksempel for unge kvinnelige utøvere»

«Du ser ikke sunn ut i det hele tatt! Uavhengig av vekt, muskelmasse etc. står jeg fast ved min oppfatning av at du ser usunn ut! Kroppen din ser ut som den er underutviklet fordi du har vært for tøff med deg selv. Vi har alle vår egen mening, og det er min. Du er ikke et godt forbilde for barn som vokser opp.»

– Dette er min naturlige kropp

Hun forklarer at oppgjørene med trollene på sosiale medier ikke handler om seg selv:

– Det er viktig for den yngre generasjonen, for de yngre utøverne. Jeg husker hvor usikker jeg var da folk kommenterte hvor tynn jeg var eller hvor høy jeg var, men dette er min naturlige kropp, sier McColgan til NRK.

– Det er så mange ulike fasonger og størrelser i friidrett. Alle er ulike. Og de er sunne. De konkurrerer på det høyeste nivået. Det er viktig for meg å si ifra for de yngre, slik at de forstår at de kan bli en utøver om de ser ut som meg. Om de ikke gjør det, kan de bli en kulestøter …

Får norsk støtte

Norges VM-håp på 400 meter hekk, Amalie Iuel, støtter McColgans kamp mot netthetserne:

– Det er veldig uheldig og unødvendig at folk skal skrive kommentarer til meg. Jeg vet ikke hva de vil oppnå med det. Det er mye fokus på kropp i idretten vår, tydeligvis.

OPPGITT: Amalie Iuel er glad for at noen tar kampen mot hetserne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hun leder an som et forbilde, både for jenter og gutter, sier Iuel til NRK.

Nå håper McColgan på et bedre resultat på 5000-meteren – og færre hatefulle ytringer på internett:

– Vi bør ikke akseptere det. Det er ikke noen grunn til at folk skal være negative.

Program for VM i friidrett