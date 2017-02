Villmannen Kilde måtte lære å roe seg: – Var jo helt hodeløst

– Jeg er nok fortsatt vill, men på en litt mer kontrollerende måte. Jeg er ikke vill med hodet under armen lenger, sier Kilde til NRK.

24-åringen er ikke bare så sterk at bindingen ryker og han kalles «Hulken», han ble også kjent for det man nærmest kan kalle villmannskjøring under gjennombruddssesongen i fjor. Blant annet da han i stupbratte Kitzbühel valgte feil linje – rett gjennom porten.

– Det hender det går over stokk og stein nå også. Følelsesmessig er jeg den samme inni meg, men når man blir komfortabel med å gjennomføre løpet på riktig måte, kjører man også litt roligere, forklarer Kilde.

– Viktig med litt action også

– Hvordan husker du episoden fra Kitzbühel i ettertid?

– Det var jo helt hodeløst. Jeg heldig som kom billig unna, for det kunne vært mye verre. Det er viktig at man også ser fremgangen i det, at man ikke bare blåser i det som skjedde, svarer fartsspesialisten.

– Men det er viktig å lage litt action også, sier Kilde og flirer.

Heller ikke i år er all risikoen 100 prosent kalkulert. Også i Garmisch-Partenkirchen fikk Kilde et ublidt møte med porten i utforrennet.

Denne sesongen har han derimot vært mye mer stabil enn tidligere.

– Det er mye bedre enn i fjor, slår landslagssjef Christian Mitter fast.

– Han var heit, ja. Alle utøvere er jo forskjellige og har ulik tilnærming i hvordan de kjører fra a til b. Aleks er en veldig lugn fyr mentalt, så det er mer den tekniske tilnærmingen det går på, forteller sportssjef Claus Ryste, som har kjent Kilde siden ungdommen.

Har alltid vært vill

NESTEN: Aleksander Aamodt Kilde fikk problemer mot slutten av super-G-rennet i VM. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Super-G-rennet i VM, hvor Kilde ble nummer fire, var også av det overveide slaget.

– Jeg viste at selv om jeg gir gass, klarer jeg å holde det kontrollert, bort sett fra på slutten der da – hvor det nesten går galt, hehe. Neste gang får jeg håpe jeg holder helt inn og at jeg kan kjempe om topp tre, sier Kilde.

Han sikter til lørdagens VM-utfor. Der kan Kilde få bruk for råskapen og mangelen på frykt.

– Hva har gjort deg så vill?

– Jeg har vært sånn siden jeg startet å kjøre på ski. Jeg tar mer risiko enn nødvendig innimellom, men når jeg først treffer så går det fort da. Det er veldig greit for meg å gå den veien, i stedet for å måtte risikere mer, mener Kilde.

Herrenes utfor fra VM i St. Moritz begynner klokken 12.00 lørdag. Sendingen starter klokken 11.00 på NRK 1 og nrk.no.