– Fjerdeplasser er skikkelig dritt, sa en skuffet Kilde til NRK etter løpet.

Det lå lenge an til norsk medaljefest på dagens super-G. 25 løpere hadde kjørt da veteranen Osborne-Paradis stod klar på startstreken.

Canadieren klinket til, og splittet de to norske guttene på pallen. I mål var han 0.51 sekunder bak ledende Erik Guay, og tre bitte små hundredeler foran Kilde.

BEKLAGET TIL KILDE: Manuel Osborne-Paradis beklaget seg til Kilde etter dagens renn. Foto: Mike Blake / Scanpix/Reuters

– Er det mulig? Hvorfor? Nei. var noen av tankene som gikk gjennom hodet mitt da, forteller 24-åringen.

I mixed-zone etter løpet kom Osborne-Paradis bort til Kilde, som snakket med den norske pressen, klappet han på skulderen og sa unnskyld for å ha snytt nordmannen for sin for sin første medalje.

– Takk. Det går bra, svarte Kilde, men kostet på seg et smil til konkurrenten.

– Det er sånn sporten er, og kunne gått andre veien. Det er veldig morsomt for ham. Han er en del eldre enn meg og har ikke like mange år igjen, så vi får se det på den måten, sier Kilde og koster på seg et smil.

– Hans tid kommer

– Vi kjenner hverandre så godt i miljøet, at vi gjør dette for hverandre, sier Osborne-Paradis om beklagelsen.

Jansrud fulgte innspurten av løpet sammen med Kilde, og forteller om øyeblikket da Kilde skjønte at medaljen røyk.

– Vi satt sammen inne, og han ble fryktelig skuffet. Det var en kalddusj for oss. Akkurat i dette øyeblikket føler jeg mer med Aleksander, enn jeg er fornøyd med meg selv, sier Jansrud

Han tror likevel at Kilde får nye muligheter i fremtiden

– Hans tid kommer, forsikrer Jansrud.

Canada ødelegger den norske festen Du trenger javascript for å se video.

Ser fremover

Det var ikke bare tidsdifferansen som gjorde at Kilde var svært slukøret etter herrenes VM-åpning. En feil på siste hopp, gjorde at han mest sannsynlig tapte de nødvendige hundredelene.

– Det er surt nå, men det er mye igjen av VM.

Han klarer likevel å glede seg over lagkameratens sølvmedalje.

– Jeg skal ikke dra ned stemninga i gruppa. Vi må ta med oss denne sølvmedaljen. Det var bra laginnsats i dag, og det skal vi ta med oss videre i VM.