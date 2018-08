Ville ha Warholm disket

– Vi har fått informasjon om at ble lagt inn en protest mot Karsten etter løpet i går. Vi vet ikke fra hvem, og på hvilket grunnlag, sier sportssjef i Norges Friidrettsforbund Håvard Tjørhom.

NRK vet at protesten kom fra Tyrkia. Tyrkiske Yasmani Copello tok sølvet, og ville blitt europamester om Warholm hadde vært disket.

Håvard Tjørhom Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Er det fare for at Warholm mister gullet?

– Nei, juryen har behandlet saken og avvist protesten, sier Tjørhom.

– Har dere sett løpet og prøvd å finne ut hva de protesterte på?

– Ja, det er nok en hekkepassering i den siste svingen. På TV-bildene kan det se ut som han går på utsiden av den ene hekken. Men juryen har tilgang på bilder fra alle vinkler, og har kommet fram til at det ikke skjer noe ureglementært, sier Tjørhom.

– De har vært litt kreative

Ifølge NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, skal det ha vært venstrefoten de har vært litt skeptiske til, om den gikk litt for langt til venstre og sveipa inn i banen innenfor da han passerte hekk nummer sju.

Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– De har vært litt kreative, som har klart å komme frem til en protest, sier Rodal etter å ha studert løpet.

Rodal presiserer at det er viktig at trekkfoten ikke går på utsiden, fordi da kan den bli lavere enn hekken.

– Tidligere har det vært snakket om at Karsten har vært i grenseland på akkurat det der, men i år han det sett stort sett bra ut. Siden juryen har studert løpet, og ikke funnet noe å straffe ham for, har det vært mer enn godt nok, sier Rodal.

EM-gull og norsk rekord

Under torsdagens EM-finale i 400 meter hekk ble Warholm utfordret av Yasmani Copello. På oppløpet var det nesten dødt løp mellom de to, men Warholm vant til slutt spurten og satte i tillegg norsk rekord på tiden 47.64.

– Jeg var forberedt på alt. Men at Copello skulle løpe et halvsekund fortere, det kom som et lite sjokk, sa Warholm etter løpet.

Under kan du se finaleløpet.

Se finaleløpet her. Du trenger javascript for å se video. Se finaleløpet her.

Fredag kl. 21.05 løper Warholm finale i 400 meter flatt. Les mer om hva som som skjer i EM-uka fredag her.