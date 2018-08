Her overrasker konkurrenten Warholm: – Det kom litt som et sjokk

– Jeg var forberedt på alt. Men at Copello skulle løpe et halvsekund fortere, det kom som et lite sjokk, sier den nyslåtte europamesteren Karsten Warholm.

De færreste hadde trodd at Yasmani Copello egentlig kunne vinne over Warholm, for det tydet ikke tidene hans i år på.

Men rett før den siste hekken lå de to plutselig side om side, og tyrkeren var på et tidspunkt også hårfint foran. Et lite øyeblikk så det farlig ut for nordmannen.

– Copello var jo helt rå i dag, sier Warholm.

– Enormt forberedt på det

Han møter pressen en liten stund etter at EM-gullet ble sikret, fortsatt med flagget over skuldrene. Vikinghjelmen, den samme som i fjor, er overlevert støtteapparatet.

Warholm forteller at han måtte grave virkelig dypt i duellen mot Copello.

– Jeg skal innrømme at det kom litt som et sjokk at han skulle løpe så fort. Samtidig var jeg enormt forberedt på det i den grad at jeg visste at han ville gjøre alt for å forsvare tittelen sin. Han er en mesterskapsløper, sier Warholm.

Warholm feiret, i år som i fjor, med det norske flagget over skuldrene. Foto: Michael Sohn / AP

Trener Leif Olav Alnes sto på sidelinjen og filmet hele løpet, og så hvordan den tidligere europamesteren nærmet seg Warholm mer og mer.

– Jeg tenkte at hvis det betyr noe for ham, så tar han det nå, forteller Alnes.

Mye tyder på at det betydde noe for Warholm. Han presset seg nemlig så mye at han like greit satte ny norgesrekord i samme slengen da han til slutt løp inn til en hårfin seier. Tiden hans var 47.64. Copello satte på sin side tyrkisk rekord.

Etter å ha sett Copello i semifinalen, hadde Alnes fått en følelse av at Copello kunne by på trøbbel.

– Vi regnet med at han ville komme veldig preppa, sier treneren.

– Har fått tyn

Warholm har pleid å avgjøre løpene sine noe tidligere når han har vunnet, og har for vane å starte veldig raskt. Derfor var han stolt over at han greide å avgjøre etter å ha blitt presset såpass mye etter den siste hekken.

Warholm er nå både regjerende verdensmester og europamester. Foto: MICHAEL DALDER / Reuters

– Jeg har fått mye tyn i år for ikke å ha stå distansen, men jeg følte at jeg hadde det siste giret i dag, sier han.

Copello og Warholm møttes igjen i pressesonen, og da utvekslet de noen rosende ord og ga hverandre en klapp på skulderen. Copello forteller at han er fornøyd med sølvet.

– Jeg avsluttet veldig, veldig sterkt i dag og jeg er glad, sier eks-cubaneren som nå løper for Tyrkia.

– Han er en konkurrent det står respekt av, istemmer Warholm.

Han skal løpe en ny finale allerede fredag. Da skal han prøve seg på 400 meter flatt. Derfor blir det minimalt med feiring, men Warholm sier han vil feire litt som etter VM-gullet i fjor. Da mimret han og Alnes om året som hadde gått, mens Alnes fikk seg en etterlengtet brus. Det prøver han å holde seg unna ellers.