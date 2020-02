– Jeg var ganske fortvilet i sommer. Det var ingenting som tydet på at jeg skulle klare å hevde meg i toppen denne sesongen, forteller Vilde Nilsen, kort tid etter at hun nok en gang kunne juble for verdenscupseier sammenlagt.

For i sommer gikk Norges mestvinnende utøver i paralangrenn på en kjempesmell og mistet over 100 verdifulle treningstimer. En usikker bredte seg hos 19-åringen som tilbakelegger nærmere 650 timer med trening i året.

– Jeg var skeptisk i høst. Jeg fikk en skade i korsryggen, en belastningsskade som jeg ikke fikk orden på. Jeg måtte få det på plass før jeg kunne trene ordentlig igjen, men det tok tid, lang tid. Jeg var spent på hvordan denne sesongen skulle gå, for jeg var langt bak skjema, forteller Nilsen.

Kunne ikke trene langrenn

Det var smerter i ryggen som kom når de ville, og i hovedsak når hun staket. Det gjorde at hun ble bekymret.

– Da Vilde kjente antydninger til smerte, ble hun livredd, sier trener Bjørn Kristiansen.

– Det ble nesten ingen trening i klassisk fordi det gjorde vondt da jeg staket, forklarer Nilsen.

I en alder av åtte år fikk hun en sjelden bindevevssykdom, Lineær sklerodermi. Det gjorde at hennes venstre siden ble svakere, som blant annet innebærer nedsatt bevegelighet og mindre muskelmasse.

– Med et detaljert treningsprogram, som ble fulgt slavisk, har hun klart å holde det i sjakk. All honnør til henne som trente vekk skaden, forteller treneren.

Sesongen gikk over all forventning

Med sine med åtte seiere så langt i klassen kvinner, stående, er hun eneren i paralangrenn. Tidligere på dagen fikk hun også det synlige beviset på at hun er verdens beste kvinnelige utøver: en plastmedalje og en bamse.

Konkurransen i år har vært langt større enn i fjor. I hovedsak på grunn av at Russland er tilbake i varmen etter dopingutestengelse.

VERDENS BESTE: Her er beviset på at Vilde Nilsen er verdens beste kvinnelige parautøver. Foto: Norges Skiforbund

– Hva skal man si? Man blir glad. Det er så imponerende å se hva hun har fått til. Hun er en ekstraordinær vinnerskalle, sier trener Kristiansen.

– Det er veldig gøy å se at jeg kan gjøre det så bra. Når man ser på alderen min kan man jo si at jeg har mye morsom i vente, smiler Nilsen.