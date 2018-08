Viktor Hovland vant USAs amatørmesterskap i golf

Den norske 20-åringen har storspilt hele uken og utklasset den ene konkurrenten etter den andre. Han dominerte også mot Bling, og kampen var avgjort da han hadde seks hulls ledelse med fem igjen å spille.

Han ledet på det meste med fem hull under den første runden, men Bling kjempet hardt om hvert eneste hull, reduserte ledelsen til fire og var nær ved å vinne det siste hullet før pausen.

Etter pausen spilte Hovland sikkert og slapp ikke motstanderen innpå seg. Mot slutten dro han fra igjen, og kampen var over etter 31 spilte hull.

Han knuste til slutt sin motstander og vant kampen da han ledet med 6 poeng på det 31. hullet. Da var det kun fem poeng igjen å spille om og kampen ble stoppet.

Totalt vant Hovland 11 hull og tapte bare fem i finalen. Han ledet med fire etter 28 spilte hull, men så vant han de to neste. Da begge spillere fikk par på 31. hull var finalen over.

Allerede med finaleplass hadde Hovland sikret billett til majorturneringene US Masters og US Open neste år. Masters spilles som alltid i Augusta, Georgia, mens US Open i 2019 skal spilles i Pebble Beach, på en bane han allerede har vist at han mestrer.

Hvor er ballen? Viktor Hovland fikk en utfordring på hull fire. Først måtte han finne ballen i skråningen og så slå den opp. Foto: Lachlan Cunningham / AFP

Spektakulære slag

Hovland kunne også notere seg et par spektakulære slag. Banen i Pebble Beach i California ligger ved kysten og har flere krevende hull, og det blir ikke enklere om man slår ballen utenfor banen.

Viktor Hovland hadde særlig en spektakulær redning. På hull nummer fire gikk ballen ned i buskaset i skråningen ned mot stranden, etter litt leting fant han ballen og fikk slått den opp i bedre posisjon.

På hull nummer 18 slo han ballen ut på svaberget, og måtte tenke seg litt om før han gikk for å droppe ballen oppe på banen igjen, og dermed få straffeslag.

Skal, skal ikke? Viktor Hovland måtte vurdere om han skulle ta et svært vanskelig slag helt nede i vannkanten utenfor gresset på hull 18. Ballen kan skimtes ikke langt fra steinkanten nede i høyre hjørne. Foto: Eric Risberg / AP

Imponert golfpresident

President i Norges Golfforbund, Marit Wiig Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

President i Norges Golfforbund, Marit Wiig, er imponert over det Hovland har fått til.

– Prestisjemessig, og hvis man ser på hvem som har vunnet denne turneringen før, så er det ingen tvil om at dette et stort. Det er den viktigste turneringen for amatører.

Blant tidligere vinnere av USAs amatørmesterskap er golflegender som Tiger Woods, Phil Mickelson, Jack Nicklaus og Arnold Palmer.

Også en av norges mest profilerte golfere, Suzann «Tutta» Pettersen er imponert over Hovlands prestasjon.

– Dette er historisk, skriver hun på Twitter.

Wiig håper Hovland fortsetter å utvikle seg videre som golfspiller.

– Han er nok en inspirasjon for mange. Det er særlig spennende det han og flere andre norske golfere levere med tanke på OL i Tokyo i 2020. Da er golf en del av OL-programmet, sier Wiig.

Foreløpig ingen proff-planer

Hovland har de siste årene gått på college i USA hvor han har kombinert golfspilling og utdannelse. Han starter snart på sitt tredje år på Oklahoma State-universitetet.

– Jeg har fortsatt to år igjen av college, og jeg har fortsatt mye å lære, sier han til Fox Sports.