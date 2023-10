Viktig overtidsseier for bunnlaget Aalesund

Aalesund kom under da Amidou Diop scoret et tidlig selvmål hjemme mot Sarpsborg 0-1. Det ble så 1-1, 2-1 og 2-2 før innbytter Ebiye Moses scoret vinnermålet til 3-2 ett minutt på overtid. Aalesund er fortsatt sist på tabellen, men etter to strake seire står de nå med 18 poeng, tre bak Sandefjord og seks poeng bak Stabæk med seks poeng igjen.

– Det er godt. Vi har hatt en fin utvikling i det siste, og så er tabellsituasjonen som den er. Det har vært en omveltning etter at Christian (Johnsen, trener) kom inn. Relasjonene begynner å sitte, sier Aafks Erlend Segberg til TV 2.