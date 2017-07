Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Et Viking i desperat poengnød tok imot Sogndal foran glisne tribuner i Stavanger søndag.

Publikum har uteblitt fra årets kamper med Viking, og sesongen har vært et sammenhengende mareritt for stavangerlaget, som stod med hele 10 tap, fire uavgjort og to seire før møtet med Sogndal.

BETENKT: Viking-trener Ian Burchnall. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Er litt uorganiserte

Søndagens kamp viste få tegn til bedring for det nedrykkstruede laget.

En sjansefattig 1. omgang endte målløst etter at Viking begynte best av de to lagene. Etter hvert fikk imidlertid bortelaget bedre grep om matchen og var også nærmest en scoring før lagene gikk i garderoben.

Rogalendingene jaktet desperat en ledelse utover i 2. omgang, men slet med å komme seg forbi et effektivt Sogndal-forsvar.

Men etter 66 minutter fikk endelig hjemmelaget hull på byllen. Rasmus Martinsen var våkent frempå ved en corner og headet ballen i mål.

Nekter å gi opp

Men Viking var ikke lenge i ledelsen. Jubelen hadde knapt lagt seg på stadion da Martin Ramsland utlignet for Sogndal ett minutt senere.

– I stedet for å ri av bølgen, så slipper vi inn etter første avspark og da er vi tilbake til utgangspunktet. Vi er litt uorganiserte, sier Martinsen til NRK.

– Det er akkurat som om det henger en ond ånd over oss, kommenterer han.

– Men vi får bare jobbe videre, vi har troen på at det skal løse seg til slutt.

– Hadde flest sjanser

Dermed ble det tungt for de blåkledde å komme tilbake, til tross for en heroisk sluttspurt. Sogndal forsvarte seg godt, og virket etter hvert fornøyd med å ha sikret ett poeng.

– Dette var litt som forventet. Vi er god når vi er defensive og vi gir ikke Viking noe særlig med rom. Jeg følte at vi hadde flest sjanser i 1-. omgang, sier Sogndal-kaptein Mathias Dyngeland.

– Jeg føler at dette var et fortjent resultat i forhold til sjanser, sier han til NRK.

For Viking er tabellsituasjonen nå prekær, som den har vært hele sesongen. En mager trøst er det muligens at både Sandefjord og Kristiansund måtte avgi poeng i sine kamper i denne runden.

Viking-trener Ian Burchnall har ikke hatt mye å glede seg over.

– Jeg forstår fansens frustrasjon. Man trenger mål i slike kamper, for da åpner kampen seg opp. Og da må vi klare å holde på ledelsen i mer enn ett minutt. Vi må bli mer disiplinerte, spesielt i forsvar, sier Burchnall til NTB.

UTLIGNET: Martin Ramsland scoret for Sogndal. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix