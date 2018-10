Vikersund etter «arrogant»-beskyldning: – Vi må se oss i speilet

– Da må vi se oss i speilet og lure på hva vi alle dager vi driver med, vi vil jo ikke oppfattes på den måten, sier han.

– Vi er veldig lydhøre når noen synes vi er arrogante, sier styrelederen til NRK.

Fredag kom nyheten om at Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde tatt Vikersund av terminlisten for kommende hoppsesong på grunn av det FIS mener er mangler med bakken.

FIS krevde blant annet en lavere kul i Vikersundbakken, men dette kravet ble ikke innfridd før høstmøtet i FIS som dermed valgte å stryke Vikersund fra denne vinterens terminliste.

Hans-Martin Renn, leder av FIS’ bakkekomité, kalte i tillegg oppførselen til Vikersund som «arrogant».

– De har hatt flere måneder på å ta kontakt med meg, forbedre og utbedre dette, sa han.

– Har pratet forbi hverandre

Terje Bråthen forteller at de nå vil undersøke hvorfor Vikersund har fått stempel hos enkelte i FIS som arrogante.

– Vi vil gå nøye inn på hvordan vi har opptrådt og som gjør at vi blir oppfattet sånn ute, men jeg tror vel egentlig at vi har pratet en del forbi hverandre. Det er fort gjort i iveren.

– Kunne dere vært tidligere ute med endringer og forslag til FIS?

– Det kan nok hende at vi kunne vært det. Men vi mener at dette er ting som har hendt. Nå må vi se fremover, sier Bråthen, som er overbevist om at det blir renn til vinteren.

– Vi er en gruppe som jobber hardt og intensivt for å tilfredsstille de kravene og forventningene som FIS stiller til oss.

Jobber med kostnader

Daglig leder i Vikersund hoppsenter, Bjørn Espen Hovde, forteller at man er i ferd med å gjennomføre de pålagte endringene til FIS.

Svevkurven fra 200-meterskurven til bunnen skal blant annet gjøres slakkere for at de svakeste hopperne kommer lenger ned i bakken.

Men det haster for Vikersundbakken, som også har spilt en sentral rolle i Raw Air siden oppstarten i 2017.

– Vi jobber med for å se hva dette vil koste, men vi har god tro på at vi skal komme frem til en løsning slik at det blir renn i 2019, forteller han.

– Vi vet at det skal være et møte i FIS i november, og vi må ha en avklaring før det.

