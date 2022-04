Den mye omtalte videoen som skal vise tumultene mellom Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos ble publisert av britiske The Independent onsdag.

Videoklippet er filmet fra utsiden av Aspmyra og gjennom glassdører inn mot spillertunellen.

Ut fra klippet er det vanskelig å fastslå eksakt hva som skjedde, men det er tydelig at det er en konfrontasjon og fysisk håndgemeng mellom de involverte.

– Vi har sett videoen. Den viser det reelle bildet av hendelsen. Det er en del av bevismaterialet, sa Glimts daglige leder Frode Thomassen til NRK nylig.

Glimt-sjef: – Den vi har sett er mye lengre

Thomassen innkalte til pressekonferanse i Roma onsdag ettermiddag. Der ble han spurt om den lekkede videoen er den samme Glimt har lent seg på.

– Den videoen vi har sett er mye lengre. Den er ti minutter, og den har med seg alt som skjer fra tiden deler av trenerapparatet til Roma bruker i slusa til selve hendelsen. Jeg har sett det lille klippet som er ute nå. Det er mulig å se mer, tenker jeg. Det er en lengre video jeg håper folk får tilgang til, sier Thomassen på pressekonferansen.

Glimt-lederen mener likevel det er mye man kan tolke ut fra det klippet som er ute i pressen nå også.

– Det er jo filmet gjennom døren. Du må lete i det, du må utvide det og du må identifisere hendelsesforløpet. Det er mange personer der, det er trenerapparatet til Roma som sitter der en lang stund, hvor det også er litt rart at de sitter. Når vi ser videon er det tydelig at det er noen som sitter der og venter. Det er et munnhuggeri, og man ser aggresjonen fra Romas keepertrener, mener Thomassen.

Glimt hevder at det riktige hendelsesforløpet er at Nuno Santos oppsøkte Knutsen og tok strupetak på ham. Den norske trenerprofilen skal ha svart med å legge portugiseren i bakken.

Knutsen og Santos ble senere suspendert til torsdagens kamp, og Glimts anke ble avvist onsdag formiddag.

– Noen snakker usant

Thomassen står på at Knutsen ikke bør lastes for situasjonen som oppsto.

– Når man blir angrepet er det naturlig å komme i en selvforsvarsposisjon. Da måtte han bare latt seg bli angrepet, og det er jo ikke rett. Vi klarer ikke å se at Kjetil kunne håndtert det på en annen måte, slår Thomassen fast.

Han mener forholdet til Roma som klubb har fått seg en trøkk, og selv om han mener det er flere hyggelige mennesker i klubben reagerer han på oppførselen til noen av Roma-trenerne på Aspmyra.

– Alt det vi opplevde der ... Det er noen som snakker usant i denne sammenheng og det bør komme for en dag. Det handler til syvede og sist om verdier og det vil vi stå for, sier Thomassen.

– Videoen frikjenner i hvert fall ingen

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener den lekkede videoen er vanskelig å bruke til noe som helst.

– Videoen frikjenner i hvert fall ingen, slik man sikkert hadde håpet i Bodø. Såpass kan vi konkludere med. Ellers er den filmet gjennom en glassdør og inneholder atskillige menn i pluss minus 50-årsalder med gråstenk i håret i en åpenbar form for basketak, slik at jeg ikke misunner Uefa jobben med å skulle avklare detaljene i hva som skjedde, sier Saltvedt etter å ha sett klippet.

Han mener derfor at det ikke er helt urimelig at både Knutsen og Roma-treneren blir straffet for opptrinnet.

– Det er bare å håpe at Knutsen er tilbake på sidelinjen til semifinalene mot Leicester, sier NRK-kommentatoren.

Han mener Glimt og Knutsen nå har én eneste oppgave:

– Å bruke dette til ytterligere motivasjon for å holde på ledelsen også gjennom kampen på Olympiastadion.

