Irritert Mourinho om bråket på Aspmyra: – En stygg episode

På onsdagens pressekonferanse tok det ikke lang tid før portugiseren kommenterte elefanten i rommet, nemlig bråket på Aspmyra etter kampslutt sist.

– Kampen var normal og alt gikk normalt for seg. 45 minutter etter kampen var alt som vanlig … Så kom det en stygg episode som var helt isolert, og helt isolert i sin kontekst, sier Mourinho.

Roma-treneren lot det skinne gjennom at han lot seg irritere av at bråket på Aspmyra ble et tema på pressekonferansen. Men han la til at han er glad for at saken blir ettergått.

– Jeg er glad for at de etterforsker. Et av de eldste prinsippene i propagandaen er at man gjentar og gjentar … men en løgn som sies mange nok ganger er fortsatt en løgn, sier Mourinho.

Mourinho: – Uefa bestemmer

På NRKs spørsmål om hva han tenker om episoden som oppsto, svarer han:

– Jeg tenker ikke noe, Uefa tenker, jeg bestemmer ikke, Uefa bestemmer, svarer Mourinho.

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Klart det, innrømmer Roma-sjefen overfor NRK.

Da Nents reporter trakk frem sitater om at Glimt-kaptein Ulrik Saltnes mener Mourinho driver med psykologisk spill, avbrøt Roma-treneren spørsmålet før det var ferdigstilt.

– Jeg er ikke intressert i det du sier. Om du stiller spørsmål, da svarer jeg, men om du vil snakke om det de andre snakker om, er jeg ikke intressert, sa Mourinho bryskt.

Glimt hevder at det riktige hendelsesforløpet er at Nuno Santos oppsøkte Knutsen og tok strupetak på ham. Den norske trenerprofilen skal ha svart med å legge portugiseren i bakken.

– Alt det vi opplevde der ... Det er noen som snakker usant i denne sammenheng og det bør komme for en dag. Det handler til syvede og sist om verdier og det vil vi stå for, sier Thomassen.

Mourinho har ennå ikke vunnet mot Glimt som manager, men i stedet har han opplevd to tap (1-6 og 1-2) og uavgjort 2-2.

Nå får han et fjerde forsøk torsdag kveld i den avgjørende kvartfinalen i Serieligaen, der altså Glimt leder 2-1 etter første oppgjør.

– Den første kampen vi spilte mot Glimt (1-6-tap) var et historisk tap for oss som klubb og profesjonelle. Vi oppførte oss eksemplarisk, vi var flinke til å holde vår verdighet og fair play selv om vi tapte. Normalt vil jo et menneske reagere negativt, men vi reagerte med ære, selv om vi ble ydmyket. Etter to kamper til har vi aldri hatt noen problemer eller vanskeligheter, mener Mourinho.

Snaut en time før Roma-trener José Mourinho og Henrikh Mkhitaryan møtte til pressekonferanse, kom nyheten om at Glimt-trener Kjetil Knutsen definitivt ikke blir å se på sidelinjen i torsdagens kamp.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) suspenderte Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos ble etter bråket som oppstod sist uke. Onsdag avviste de Glimts anke.

Daglig leder i Bodø-klubben, Frode Thomassen, holdt pressekonferanse like før Mourinho entret podiet på klubbens treningsanlegg. Der beskyldte han Roma for bevisst å ha fremprovosert situasjonen mellom Knutsen og Santos.

Mourinho roser Glimts sportslige kvaliteter før den avgjørende kvartfinalekampen.

– Vi vet at motstanderen er av høy kvalitet, og vi vet at det er forventninger til dem. Vi har 90 minutter på å vinne kampen, og vi venter ikke noe annet enn en vanskelig kamp. Men vi er sterke og er godt forbedredt, sier Roma-sjefen.

Kampen kan du høre fra torsdag klokken 21.00 på NRK Sport.