VG: Gjert Ingebrigtsen tilbake som trener for Nordås

Gjert Ingebrigtsen (56) har startet opp igjen som trener. Det bekrefter Narve Gilje Nordås og toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, til VG.

2. februar kom nyheten om at Ingebrigtsen var sykmeldt og at sønnene Jakob, Filip og Henrik måtte trene seg selv.

– Han vil aldri være helt ute, men noen ting varer ikke evig. Det er naturlig at noen trapper ned og andre trapper opp, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK før han tok innendørs verdensrekord på 1500 meter.

På tidspunktet da pressemeldingen ble sendt, fungerte ikke Ingebrigtsen som trener for Nordås heller. Men nå skal han være tilbake som trener og har vært det siden 7. februar.

23 år gamle Nordås deltok i OL i fjor og løp 5000 meter i Tokyo. Sandnes-løperen sluttet seg til Team Ingebrigtsen i mai 2020.

På spørsmål om det betyr at Ingebrigtsen ikke lenger er sykmeldt, svarer Slokvik at han var i kontakt med Ingebrigtsen i forrige uke og at han da var sykmeldt.

– Han kommer vel gradvis tilbake, han også, sier Slokvik til VG.