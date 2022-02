Gjert Ingebrigtsen sykmeldt – trapper ned som trener

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, sier Henrik Ingebrigtsen i pressemeldinga.

– Fremover vil vi ivareta treningen oss brødrene imellom, sier han videre.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først. Løpebrødrene kom tilbake fra en flere ukers sesongoppkjøring på treningsleir i Sierra Nevada i Spania forrige uke.

– Både Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detaljer om situasjonen, sier den eldste av de tre brødrene.

Gjert Ingebrigtsen ble kåret til Årets trener under Idrettsgallaen i 2019, og var på plass i Dublin for snaue to måneder siden da Jakob og Filip Ingebrigtsen løp EM i terrengløp.

– Vil klare seg godt

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror det ikke vil ha en stor betydning for Ingebrigtsen-brødrene at trenerpappaen ikke blir like tett på fremover.

– Slik jeg kjenner brødrene er de veldig selvstendige. De vil nok klare seg veldig godt med Gjert i en mer tilbaketrukken rolle. De har blitt så gode og lært så mye på veien, sier Rodal.

Han spekulerer også i at den eldste broren nå vil få en mer fremtredende rolle.

– Det har jo vært snakk om at Henrik har trenerambisjoner og det kan jo hende at det er et fornuftig tidspunkt å ta litt styring på ting, fortsetter OL-mesteren.

Sykmeldingen kommer et snaut halvt år etter at Jakob Ingebrigtsen løp inn til OL-gull på 1500 meter i Tokyo. I sommer er det både VM og EM som er sesongens store mål for løpebrødrene.

NRK-kommentator Jann Post tror heller ikke dette vil påvirke treningsarbeidet for mye.

– De har et veldig innarbeidet system og de vet akkurat hva de skal gjøre. Om dette ikke varer altfor lenge tror jeg ikke dette har så mye å si. De har så mye erfaring med trening i akkurat denne perioden de er inne i nå, mener Post.

GULL: Gjert og Jakob Ingebrigtsen feirer OL-gullet i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lillesøster gir seg

Lillesøster Ingrid Ingebrigtsen har sluttet med friidrett skriver også Aftenbladet.

Hun var et lovende talent og i juni løp hun 1500 meter på Bislett på tiden 4.42,04 – godt under seniorenes NM-krav på 4.44,99.

Det valget mener Post er fullt forståelig.

– Hun må ha en indre drive til å orke å stå i dette. Om hun ikke har det håper jeg at hun finner andre ting som virkelig interesserer henne og gjør livet morsomt, sier kommentatoren.