– Dette er to fremtidige verdensmestere i Formel 1, sa Viasat-ekspert Henning Isdal om Verstappen og Leclerc etter løpet.

Kampen om seieren i Østerrikes Grand Prix stod til slutt mellom Red Bulls Verstappen og Ferraris Leclerc, etter at førstnevnte hadde kjørt seg opp fra 7. plass til 2. plass.

På den 69. runden tok Verstappen innersvingen på Leclerc. Ferrari-føreren mente forbikjøringen var ureglementær, og la ikke skjul på hva han mente om manøveren.

– Hva i helvete var det, sa Leclerc etter Verstappens forbikjøring.

Nederlandske Verstappen, som hadde mange fans på tribunen, mener han ikke gjorde noe galt.

– Hvis det ikke er lov, hva er poenget med Formel 1 da, spurte Verstappen.

Formel 1 skriver på Twitter at forbikjøringen er under etterforskning, og at begge førerne er innkalt til dommerne.

Utrolig opphenting

Da de røde lysene ble grønne og startskuddet for Østerrikes Grand Prix gikk, ble Verstappen nesten stående bom stille på startrekken.

Den trege starten innebar at han fra 2. plass til 7. plass før den første runden var over, men nederlenderen mistet ikke motet av den grunn.

I tur og orden innhentet han førerne foran, til kampen om seieren til slutt stod mellom ham og en annen unggutt, Ferraris Charles Leclerc.

På den 68. runden forsøkte Verstappen seg, men Leclerc svarte. Runden etter tok Verstappen innersvingen på monegaskeren.

– Etter den starten trodde jeg løpet var over, men jeg så fort at farten ikke var så ille. Vi hadde god fart på de rette strekningene. Jeg er ekstremt glad på vegne av laget og Honda (som produserer Red Bull-bilens motor). Det er fantastisk, sier Verstappen i et intervju vist på Viasat etter løpet.

Isdal lot seg imponere av Verstappens opphenting.

– Det er noe av det beste vi har sett, sa Formel 1-eksperten etter løpet.

MARERITTSTART: Red Bull-fører Max Verstappen (nummer to fra venstre) passeres av Lewis Hamilton (t.v.) etter en elendig start på Østerrikes Grand Prix. Foto: Ronald Zak / AP

Ikke første kontrovers

Det er ikke første gang denne sesongen temperaturen har blitt høy etter en intens kamp om seieren.

Under Canadas Grand Prix i begynnelsen av juni fikk Sebastian Vettel en tidsstraff etter at han skar inn foran Mercedes-fører Lewis Hamilton etter å ha sklidd av banen.

BYTTER OM: Vettel bytter om skiltene foran Hamiltons bil og der hans egen bil skulle stått. Til venstre står Leclercs Ferrari. Foto: Dan Istitene / AFP

Ferrari-føreren kjørte først i mål, men tidsstraffen på fem sekunder kostet ham seieren. Etter løpet var han ikke redd for å markere hva han mente.

– Hvor i helvete skulle jeg kjøre? Dette er en gal verden. Dette er ikke rettferdig, sa Vettel.