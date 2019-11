Verdensstjerner rystet av vraking: – Seriøst?

Onsdag ble det kjent at flere velkjente øvelser kuttes fra Diamond League-programmet. Dette fikk Norges fremste diskoskaster Ola Stunes Isene til å reagere.

Han er ikke alene om det.

Distansen 200 meter er ikke blant øvelsene som regnes som «minst populære». Likevel er den blant fem øvelser som er fjernet.

Dafne Schippers, som er to ganger verdensmester på distansen, skriver følgende:

«Forvirret... De siste undersøkelsene til Diamond League viser at 200 meter er en av de mest populære øvelsene. Likevel, så er ikke 200 meter inkludert i Diamound League-øvelsene... Seriøst?», skriver Schippers på Twitter.

Årsaken til kuttene er at Diamond League-sendingene skal bli kortere. Fra to timers- til 90 minutterssendinger.

TV-analyser har funnet ut hvilke øvelser som er «minst populære». Blant disse er diskos, tresteg, 5000 meter og 3000 meter hinder.

Derfor må også amerikanske Emma Coburn, som tok gull på 3000 meter hekk i 2017-VM og sølv i 2019, forberede seg på en annerledes sesong.

«Jeg er skuffet. Å kutte øvelser er ikke løsningen for spennende TV. Ikke skyld på utøvere/øvelser. Vi konkurrerer og lager «et show». Løping er spennende og overbevisende. Det er deres oppgave å vise det. Jeg antar da at våres anstrengelser og bidrag ved å løpe og promotere Diamond League ikke betyr noe», skriver Coburn på Twitter.

– Dumt for friidretten

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal synes utviklingen er trist.

– Dette vil jo sannsynligvis føre til at flere og flere unge, lovende østafrikanske løpere i første rekke kutter baneløping og går rett på gate. Det er dumt for friidretten, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

I tillegg til at utøvere kan forsvinne, mener Rodal at dette går ut over både mangfold og spenning. Samtidig understreker han at han har forståelse for at Diamond League ønsker å modernisere ved å spisse sendingene.

NEGATIV UTVIKLING: NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, frykter at flere utøvere vil gå til gateløp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det at tøffe dueller forsvinner og at spektakulær langdistanseløping med 5000 meter skal bort... Altså, som løper syns jeg det rett og slett er trist, forteller Rodal.

NRKs friidrettskommentator, Jann Post, støtter Rodal i hans vurderinger, og mener at det er verst for kenyanerne.

– De ser jo dette nærmest som et angrep på afrikansk langdistanseløping, så der er frustrasjonen stor, så dette her skaper bølger i friidrettsverden, sier Post.

– Kommersielle grunner

Nå som både 5000 meter og 3000 meter hinder er borte, frykter Rodal at utøvere vil forsvinne til gate- og veiløp. Hovedgrunnen til det er at veldig mange afrikanske løpere er kommersielt motivert.

– Dersom baneløping blir mindre kommersielt, noe det ser ut til å bli nå, så vil østafrikanske løpere automatisk søke seg til gate og vei. Det er en voksende interesse for det, og det er en voksende økonomi i det, så det vil de nok nyttegjøre seg av. Helt sikkert, forklarer Rodal.

OMDISKUTERT: NRKs friidrettskommentator, Jann Post, tror at endringene vil skape store diskusjoner. Foto: Privat

– Det blir en enorm diskusjon. Det eneste som er sikkert er at alle blir ikke fornøyd, understreker Post.

Diskusjoner har det blitt, og diverse friidrettsstjerner har sagt sitt på Twitter.

Frustrerte stjerner

Tresteg er også borte fra neste års program. Det fikk sølvvinner i VM i Doha 2019, Will Claye, til å reagere. Han forteller i en video at han heller bare får satse på musikk-karrieren nå som Diamond League dropper øvelsen hans.

Superstjernen på 200 meter, amerikanske Noah Lyles, fikk seg også en tung beskjed på onsdag.

«Oi, ingen 200 meter», skrev amerikaneren på Twitter.

Vebjørn Rodal er, som nevnt, bekymret for det som kan skje i friidretten nå. Likevel er han ikke fremmed for all forandring.

Øvelsen 200 meter forsvant ut av innendørsløping for noen år siden. Rodal påpeker at ulempen ved å ha indre bane er så stor at det egentlig er like greit at distansen skal bort.

– Jeg tror egentlig at internasjonal friidrett klarer seg greit uten. Det er vanskelig å få helt rettferdig. Og at det blir mindre spennende av den grunn, forklarer Rodal.

Totalt vil det være 24 øvelser (12 for kvinner og 12 for menn) i neste års program. Hele listen kan du se her:



• 100m

• 100m/110m hekk

• 400m

• 400m hekk

• 800m

• 1500m

• 3000m

• Lengde

• Høyde

• Stavhopp

• Spydkast

• Kulestøt