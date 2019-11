Utøvere raser mot Diamond League-programmet: – Det ødelegger friidretten

– Jeg synes bare det er utrolig trist og at det er ødelegger friidretten. For friidretten er mer enn bare noen få øvelser, sier sleggekaster Eivind Henriksen til NRK.

Henriksen endte på sjetteplass i slegge i VM i Doha 2019. Slegge er ikke en del av Diamond League-stevnet, men utøveren ble tydelig opprørt av program-lanseringen:

– Det gjør meg egentlig ganske forbannet når de begynner å kutte øvelser. Spesielt de tekniske øvelsene. Det er utrolig trist, mener Henriksen.

Tidligere i år ble det vedtatt å begrense antall øvelser på DL-programmet til 12 for hvert kjønn. Tanken er at stevnene skal gjennomføres raskere. En som får direkte konsekvens av vrakingen er Norges fremste diskoskaster, Ola Stunes Isene.

SPLITTET: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har forståelse over at utøverne er frustrerte, men også forståelse for hvorfor det skjer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Diskos har vært en spennende norsk øvelse, så det er trasig. De kastet jo også diskos i antikkens Hellas, så det er vanskelig å forstå, men det er tv-motivert slik jeg har forstått det, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Trenger inntekt

I fjor deltok Stunes Isene for første gang i Diamond League, og var med stevnet verden rundt. Slik blir det ikke neste år.

– Jeg har fått lov til å oppleve det, men jeg synes synd på alle de utøverne som er på vei opp som drømmer om å være der, men aldri får oppleve det, sier Stunes Isene til NRK.

24-åringen er bekymret for hvordan vrakingen vil påvirke sesongen hans. Han forteller at han vil miste en tredjedel av inntekten han hadde i 2019.

VIL TA ENERGI: Ola Stunes Isene tror at dette kan få negativ virkning på den kommende sesongen. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

– Jeg vil tro at jeg må delta på flere småstevner for å få en inntekt som det går an å leve av. Det innebærer mye reise og tid på småstevner som jeg ellers ville sluppet. I stedet må jeg bruke energi på dette, sier Stunes Isene.

Ifølge Rodal er det analyser av tv-sendinger som har vært deler av grunnlaget i utvelgelsesprosessen. De har funnet ut hvilke øvelser som er minst populære. I tillegg skal hovedsendingene reduseres fra 2 timer, til 90 minutter.

– Det er veldig synd for ham, nå som han er etablert på øverste hold. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen, men så har jeg også forståelse for at Diamond League-konseptet må moderniseres litt, understreker Rodal.

Går utover rekrutteringen

Stunes Isene er bekymret for at vrakingen vil gå utover rekrutteringen hos de «mindre populære» øvelsene.

– Det er synd at friidrett, som har så mange øvelser, kutter ut flere av de øvelsene som gjør friidretten til så spennende som den er, sier Stunes Isene til NRK.

Sammen med diskos er også andre velkjente øvelser som 5000 meter, 200 meter, tresteg og 3000 meter hinder fjernet.

BLIR IKKE Å SE: Noah Lyles er en populær mann og verdensmester på 200 meter. Foto: Jewel Samad / AFP

– Rekrutteringen for yngre utøvere blir dårligere når det ikke blir sendt på TV. En får ikke lyst til å prøve den øvelsen og en får ikke forbilder, fordi det ikke blir vist, forteller Stunes Isene.

– De tar bort noe av mangfoldet, men friidretten er ikke av den grunn ødelagt, men jeg syns det er synd, for jeg tåler godt to timers friidrettssendinger med diskos, forteller Rodal og legger til:

– Det er viktig å ha med bakgrunnen: Det her er motivert av at formatet skal strammes inn og at sendingene blir kortere, sier Rodal.