– Jeg tok bilde med ham i går. Han er en av mine favoritthekkeløpere!

Kevin Young sitter på en lav trestol og snakker om Karsten Warholm, med en NRK-mikrofon i hånda. Den overtok han like godt umiddelbart da intervjuet startet.

Rundt halsen på 52-åringen henger et gullsmykke med tallene 4678. Putter man inn et komma, får man 46,78.

Det er gjeldende verdensrekord på 400 meter hekk, som Young satte i OL-finalen i Barcelona i 1992. I øyeblikket den eldste gjeldende verdensrekorden i en løpsøvelse.

– Jeg har båret den som en baby i 27 år. Hun er voksen nå, sier Young.

Han er hentet til Diamond League-finalen i Zürich fordi 400 meter hekk er i vinden. Det skyldes igjen at rekorden hans kanskje lever farlig. I kveld møter nemlig Karsten Warholm hekkeløpssensasjonen Rai Benjamin for aller første gang. Da kan det komme til å gå fort. Såpass fort at det snakkes om verdensrekorder.

Lå foran verdensrekorden

Etter at ingen hadde vært i nærheten av verdensrekord-tider på lang tid, skjedde det nemlig noe i fjor.

Først løp den da ukjente Rai Benjamin på 47,02 i det amerikanske collegemesterskapet, den nest beste tiden i historien til da og tangering av Edwin Moses’ gamle verdensrekord. Senere ble Abderrahman Samba den andre i historien til å se 46-tallet da han løp på 46,98 i Paris.

UBESEIRET: Karsten Warholm har ikke blitt slått i 2019. Her smiler han for europarekord i London. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

I år er det Karsten Warholm som har løpt raskest i verden. To ganger har han satt europeisk rekord. Og for Kevin Young er det uhyre interessant å sammenligne Warholms 47,12-løp i London med sitt eget 46,78-løp fra Barcelona, en analyse utarbeidet av bloggen the.running.statistician.

Etter 100 meter lå Karsten Warholm 40 hundredeler foran verdensrekorden.

Etter 200 meter lå han 41 hundredeler foran. Med 21,98 midtveis er Warholm sannsynligvis den eneste i historien som har løpt første halvdel av en 400 meter hekk på under 22 blank.

På 300 meter var Warholm fortsatt foran verdensrekorden, men da bare 16 hundredeler.

IKONISK: Med høyre arm i været løper Kevin Young inn til OL-gull i Barcelona med supertiden 46,78. Foto: Deither Endlicher / Ap

– Ser ut som hekkene blir høyere

På de siste 100 er imidlertid Youngs løp av en helt annen klasse. Warholm taper et halvsekund og havner 34 hundredeler bak verdensrekorden.

– Sier disse tallene noe om hva han bør gjøre, og eventuelt ikke bør gjøre, for å kunne slå rekorden din?

– Ja!

– Og hva er det?

– Han løper for fort i begynnelsen av løpet!

Så forklarer Kevin Young hvorfor han mener det han mener.

– Når du blir sliten, går hekken fra 36 tommer til 37, 38, 39 tommer ... Det ser det ut som hekkene blir høyere!

Som mange etter hvert har fått med seg, handler mye om å treffe med antall steg mellom hekkene. Og jo mer melkesyre i beina, jo vanskeligere å holde antall steg nede.

Young har ingen problemer med å mentalt gjenoppleve hvert eneste steg i sitt rekordløp.

– 19 steg til første hekk, så 13, 13, 12, 12, 13, 13, 13 ... 18 steg fra tiende hekk til målstreken. 152 steg. X-faktorene var å løpe 12 på hekk fire og fem, for jeg måtte komme tilbake til mitt dominante ben, som var det venstre, for å kunne løpe stabilt, beskriver han.

– Må løpe sakte for å løpe fort

For Warholm har det vært et mål å kunne løpe 13 steg mellom alle hekkene. Det klarte han for første gang under NM på Hamar. Han gjentok det i Paris i forrige uke.

Da han satte europarekorden i London, brukte han 14 steg mellom de to siste hekkene. Det vil igjen si at han satset med «feil» bein på den siste, og det ble en lurvete hekkepassering.

– Hvis han hadde løpt den siste hekken rent med 14 steg, hadde han kommet under 47 sekunder, for han har en fantastisk spurt, fastslår Young.

I NM hadde Warholm ingen problemer med å gå 13 steg hele veien, men da åpnet han rolig. I Paris, da han igjen knallet til fra start, ble det problemer med timingen også med 13 steg mellom de to siste hekkene.

– Du må løpe sakte for å løpe fort. Man må forstå det grunnleggende konseptet, sier Young.

Warholm: – Tenker mye på det

Han møtte altså Karsten Warholm personlig for første gang i Zürich onsdag kveld. Da tillot han seg å si dette.

– Det er min mening, og jeg sier det til ham. Men har løpt fort og utvikler seg stadig, så jeg har egentlig ikke noe med å si at han skal skru ned farten. Hvis han er komfortabel med måten han løper på, gir det ham styrke, påpeker han.

HØYE FORVENTNIGER: Tidligere verdensrekordholder på 110 meter hekk, Colin Jackson (t.v.), bidro ikke til å redusere presset på Karsten Warholm og Rai Benjamin under onsdgens pressekonferanse. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

NRK har ikke snakket med Warholm etter møtet med Young. Men at det verdensrekordholderen påpeker er et dilemma, la ikke Warholm skjul på da NRK møtte ham i Paris i forrige uke.

– Jeg er faktisk ikke sikker på hva som lønner seg. Vi tenker mye på det og snakker mye om det. Det ville selvfølgelig lønne seg å starte fort og avslutte enda raskere, men det er vanskelig på en sånn distanse. Så det gjelder å finne den perfekte balansen, sa Warholm da.

– Men jeg har mer trua på det jeg gjorde i London, å pushe. Jeg lærte å springe mye bedre på slutten i fjor, jeg gjør det mye bedre, og det er en mer trenbar fase av løpet. Så jeg har tro på å åpne hardt, stresse alle i feltet og til og med løpe hardt helt inn. I stedet for at jeg stiver på slutten, fortsetter jeg bare å springe, sa han.

Tre løpere, tre X-faktorer

Kevin Young føler på seg at tiden som verdensrekordholder går mot slutten. Han er rimelig sikker på at enten Abderrahman Samba, Rai Benjamin eller Karsten Warholm før eller senere tar den.

Han påpeker at de tre har hver sin X-faktor.

Samba er den som tar hekkene like bra med begge bein, hvilket gir ham en helt annen register å spille på.

Benjamin er den hurtigste. 19,99 som personlig rekord på 200 meter forteller om unike fartsressurser.

Hva angår Warholm, påpeker Young det unike fysiske grunnlaget han har med seg fra tiden som tikjemper, men ikke minst:

– Karsten løper fra hjertet!

– Rekorden kan falle

Derfor vil han ikke spå hvem av dem som tar den, og heller ikke tippe når. Men han utelukker ikke at det kan skje allerede i Diamond League-finalen i Zürich torsdag kveld.

I så fall blir det Warholm eller Benjamin, for Samba er i øyeblikket ute med skade.

– Alt kan skje. Verdensrekorden kan falle. Noen kan falle i løpet. Jeg håper det blir et raskt løp. Et veldig raskt løp. Men et løp saktere enn 46,78 sekunder, sier Young, og ler.

– Så du ønsker å beholde rekorden?

– Ja! Jeg vil beholde rekorden i minst 30 år. Og når noen slår den, tar jeg æren. Så hvis Karsten slår den, eller Rai, tar jeg æren. For jeg satte standarden som fikk dem til å presse seg så mye.

400 meter hekk starter klokken 21.44 i kveld.

