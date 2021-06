Verdensmesteren fikk slengbemerkninger da han valgte idrett: – Det driver ikke gutter med

– Det er bare for jenter. Du er gutt, du skal spille fotball.

Slik lød kommentarene da Joakim Visnes forelsket seg i dansen. Fotballtreningene ble oftere og oftere erstattet med mange timer på dansestudio, noe klassekameratene skjønte lite av.

– De andre guttene mente at dans, det driver ikke gutter med. De slang kommentarer. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Det var dans jeg elsket, forteller 16-åringen i dag.

Han var en svært aktivt barn. Alt fra skihopping, alpint, svømming, karate, orientering, håndball og fotball ble testet ut, men det var først da storesøsteren hans lærte ham noen dansetrinn at den da ni år gamle gutten ble frelst.

FOTBALLGUTT: Joakim på fotballtrening som 8-åring. I BAKKEN: Som 8-åring var Joakim i gang med skihopping. I SKOGEN: Joakim har en svært allsidig idrettsbakgrunn. Her holder han på med orientering som 8-åring. SPREK: På turntrening i 2013. PÅ SNØ: Joakim på slalåmbakken som 10-åring. PÅ ISEN: Også hockey har blitt testet av Joakim.

– Brukte det nesten som sinne

Siden har det vært dans for alle penga.

– Det jeg liker veldig godt med dans, er at du kan uttrykke alle følelsene du har inni deg. Jeg er veldig glad i å være i aktivitet, og det er ekstremt krevende det du skal gjøre. Så når du får til noe, så får du en enorm mestringsfølelse, forteller 16-åringen.

Han er litt sjenert, men han lyser opp når han snakker om dansingen. Det er hans fristed, og det er der han føler seg aller mest fri. Og hvis noe er kjipt ellers i livet, tar han det med seg i dansen for å gjøre det negative om til noe positivt.

Slengbemerkningene om at dansing er en jentesport, ble derfor ekstra drivkraft til dansetalentet.

STORTALENT: Joakim Visnes. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Jeg brukte det nesten som sinne for å danse enda raskere eller hoppe enda høyere eller ta i enda litt til, forklarer han engasjert.

Visnes blir nesten flau. Han synes selv det høres ille ut, og han understreker at de ekstreme resultatene hans, på ingen måte er en «langfinger til fotballgutta».

– Jeg pleier aldri å tenke at nå har jeg klart noe «in your face», liksom. Sånn er jeg ikke.

Verdensmester

For resultatene lot ikke vente på seg da Joakim entret parketten. Han har vunnet VM fem ganger, EM seks ganger og NM 15 ganger, i tillegg til en rekke triumfer i andre store konkurranser.

2014: I aksjon under slow-finalen av Disco kid. 2015:Dobbeltseier i Disco kid. 2016: Vinner i både slow og freestyle under Diva awards i England. 2017: Vinner VM-gull i disco freestyle i Tsjekkia. 2019: Seier i verdenscupen moderne dans i St. Petersburg.

De mange topplasseringene til tross, Visnes er ikke alltid fornøyd med prestasjonene som ligger bak den velfylte pokalsamlingen.

– Jeg kommer aldri til å bli fornøyd med hvordan jeg danser, og man kan aldri bli god nok, konstaterer tenåringen, og viser med det frem et svært tilstedeværende konkurranseinstinkt som har ført ham til topps i både moderne, jazz, showdans, disco, discofreestyle, freestyle og slow.

Nå er drømmen å bli profesjonell ballettdanser. Han har stor nytte av spensten, mykheten, koordinasjonen og styrken har trent opp i løpet av årene som sportsdanser, men ballett byr likevel på utfordringer.

– Ballett er ekstremt krevende, og du skal gjennomføre vanskelig fysiske bevegelser. I tillegg til at du skal få det til å se lett ut, mens du forteller en historie. Så det er jo sport og kunst i én, sier han og ler.

Og kombinasjonen mellom kunst og sport er tydeligvis noe 16-åringen mestrer utmerket. Tidligere i år gikk han helt til topps i World Ballet Grand Prix i Singapore, en konkurranse som er som et VM å regne. Visnes har også gjort seg bemerket i andre internasjonale konkurranser, og nå kan han velge og vrake mellom ballettakademier i inn- og utland som tilbyr ham gratis utdannelse.

MYK: – Det krever styrke, det krever spenst, det krever koordinasjon, det krever utholdenhet, sier Visnes om dansingen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Et kjempeviktig forbilde

Irene Jansson, daglig leder ved Den Norske Ballettskole & Akademi på Carl Berners plass i Oslo, der 16-åringen nå trener, er tydelig på at Visnes allerede er på toppnivå internasjonalt for sin alder. Det til tross for at han kom relativt sent inn i balletten.

Hun tror det skyldes høy motivasjon, treningsiver, og en meget allsidig idretts- og dansebakgrunn.

IMPONERT: Irene Jansson. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Han er vant med disiplin, fokus og målrettet trening. Han har danset mye moderne før, og han tar det med seg på en veldig positiv måte inn i ballettens verden som en allsidig danser.

Hun poengterer at ballett krever alt av hva en toppidrettsutøver må besitte av utholdenhet, spenst, koordinasjon, balanse og styrke, og at man trenger eleganse, artisteri og kunstnerisk utførelse på toppen.

– Joakim skaper med sitt nivå og sine kvaliteter et kjempeviktig forbilde for en helt ny generasjon. Han har vunnet flere internasjonale ballettkonkurranser allerede. Han beviser nettopp at ballett og dans er for gutter, og at det krever alt for å lykkes, understreker Jansson.

SPRETTEN: 16-åringen trener mye spenst og kondisjon. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Selvsagt for lavt

I Norges danseforbund setter de også pris på at Visnes våger å være ærlig om utfordringene og fordommene han har møtt på veien mot dansetoppen.

– Vi jobber kontinuerlig med kjønnsbalanse i de ulike dansegrenene, sier markeds- og kommunikasjonskonsulent Tarjei Svalastog.

Ifølge Svalastog viser tallene for 2020 at omtrent 17 % av forbundets aktive medlemmer er gutter.

– Dette er selvsagt for lavt, påpeker han, og legger til at Norges danseforbund består av åtte dansegrener, og at behovet for kjønnsbalanse varierer innad i grenene:

– Vi er veldig glade og støtter temaet Joakim tar opp med at det ikke finnes like mange gutter i eksempelvis freestyle/disco/performing arts-grenen vår, som i grenen urbant, som blant annet har dansestilene breaking og hiphop.