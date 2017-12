– Det er oppsiktsvekkende og veldig spennende. En fantastisk utvikling, sier manageren til Magnus Carlsen, Espen Agdestein.

Verdens beste sjakkcomputer var til nylig Stockfish. Det var før den møtte AlphaGo Zero. Etter bare fire timer ble Stockfish smadret.

– Den fikk grundig bank og ble feid av banen. AlphaGo Zero lærer av egne partier og blir hele tiden sterkere. Det er et stort skritt for kunstig intelligens. Vi ser nå det endelige farvel med menneskeheten. Det er nå maskinen som kommer til å vinne 100 av 100 ganger mot mennesket, sier Torstein Bae.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

AlphaGo Zero lærte seg tre brettspill på 24 timer og viste seg best på alle tre. Shogi, Go og sjakk.

Overrasket over aggressiviteten

Bae er veldig imponert over måten programmet spilte sjakk på, den hadde en helt annen innstilling til spillet enn vi har sett av maskiner tidligere, mener han.

– Jeg ble overrasket over at den var så aggressiv, den feier over motstanden med et kraftfullt offerspill av offiserer. Den har ikke denne trege manøvreringen man kan forvente av et sånt superprogram.

Jon Ludvig Hammer er også imponert. Han har tatt med seg analysene hjem for å studere dem nærmere.

– Det mest interessante er hvordan Stockfish overvurderte sin egen stilling, noe som førte til at den tapte partiet. Dette er vanvittig interessant, det er en voldsom nivåheving. Nå blir det ett kappløp blant spillerne for å få tilgang til programmet.

Les også: – Han spilte som en datamaskin

OVERRASKET: Bae er overrasket over aggressiviteten til AlphaGo Zero. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Kan lære av åpningsspillet

Torstein Bae tror de beste spillerne i verden vil gjøre det de kan for å få tak i teknologien.

– Dette tar sjakken til et helt nytt nivå. Nå vil toppspillerne kaste seg over de mulighetene dette gir i alle spillets faser. Spesielt i åpningsspillet kan man nok finne knusende muligheter.

Han tror ikke Magnus Carlsen flyr i taket av nyheten.

– Jeg tror Magnus har et avslappet forhold til dette, sjakken vil ikke forsvinne. Man konkurrerer fortsatt i løping selv om det finnes biler, men han har nå muligheten til å lære noe nytt i spillet, sier Bae.

NOE Å LÆRE? Magnus Carlsen vil mest sannsynlig studere partiene til AlphaGo Zero fremover. Foto: Lars Bryne

Du kan lese hele analysen her.