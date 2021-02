Verdens beste alpinist kunne kjørt for Norge

– Jeg hadde vært veldig stolt av å representere Norge.

Ordene kommer ut av munnen til en franskmann. Nærmere bestemt verdens – for øyeblikket – beste alpinist, Alexis Pinturault.

Han er en mann som få kan måle seg med. Så langt i karrieren har 29-åringen hele 68 pallplasser i verdenscupen. Nesten halvparten, 33 av dem, er førsteplasser.

Og i VMs første øvelse ble det bronsemedalje.

Så, tilbake til begynnelsen: Hvorfor ville en franskmann med disse merittene vært stolt av å representere Norge?

I klinsj med eget forbund

Pinturault (i midten) har flere ganger delt pallen med nordmenn. Der iblant Kjetil Jansrud (t.h.). Foto: Alessandro Trovati / AP

Først og fremst må det påpekes at det ikke kun renner fransk blod igjennom årene til Pinturault. Han er nemlig halvt norsk.

Moren hans kommer fra Bergen, og alpinisten har tilbrakt mye tid i Norge. Men ikke bare det, han har også statsborgerskap i begge land.

Og da kan man jo begynne å la tankene vandre: Tenk om verdens beste alpinist kjørte for norske seiere og medaljer?

Den tanken har faktisk streifet Pinturault selv.

– På et tidspunkt da forholdet begynte å bli litt komplisert med det franske skiforbundet og man vet at Norge har mange gode skiløpere, at det satses enormt på det utøverne de har og de har mange store navn, så stiller man seg naturligvis spørsmål, sier han til NRK.

Pinturault hadde nemlig en lignende konflikt med eget forbund, slik Henrik Kristoffersen hadde med Norges Skiforbund i flere år. Så nå trener franskmannen med et eget dedikert team.

Men det var altså på det tidspunktet da forholdet til forbundet kompliserte seg, at han stilte seg selv spørsmålet.

– Norge er en stor skinasjon, mens Frankrike har store, fantastiske skianlegg … Men de er ikke en skinasjon, forteller han.

Alexis Pinturault (t.v.) og Henrik Kristoffersen har begge opplevd å ha et komplisert forhold til forbundet. Foto: Georg Hochmuth / AFP

Har de norske fargene i hjertet

Men selv om Pinturault beskriver seg som fransk-norsk, er han kanskje hakket mer franskmann enn nordmann.

For det ble med tanken om nasjonsskifte.

– Selv om jeg har stilt meg selv spørsmålet og har hatt det i bakhodet, så har det forblitt en tanke som jeg ikke har vurdert reelt sett fordi det ikke har vært nødvendig, sier 29-åringen.

Dermed kan franskmenn med et hjerte for alpint puste lettet ut.

Men at det aldri ble norsk alpinist ut av Pinturault, har ikke noe med hans forhold til Norge å gjøre. For det er godt:

– Når det er sagt så hadde jeg vært veldig stolt av å representere Norge. Og jeg er stolt av å representere Frankrike, forteller han.

– Selv om jeg er fransk så er jeg på en måte også stolt av å bære de norske fargene … For selv om jeg ikke har dem ikke på meg så er dem i hjertet mitt.