Varsler millionkamp hvis Kristoffersen anker

Mandag formiddag kom domsavsigelsen i saken mellom Henrik Kristoffersen og Norges skiforbund.

Kristoffersen gikk på et soleklart tap, og får verken lov til å kjøre med Red Bull-logo på hjelmen eller de 15 millioner kronene han ønsket seg som erstatning.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig, skrev Kristoffersen i en pressemelding etter at dommen ble offentliggjort.

Dommen i Kristoffersen-saken

Slipper omkostninger

Til tross fort at Kristoffersen tapte saken, slipper han å betale saksomkostningene. I dommen står det å lese:

«Saken gjelder imidlertid rettslige vurderinger av forhold som er prinsipielt viktige for NSF. Videre er det skjevt styrkeforhold mellom partene ved at saken gjelder mellom en utøver og et stort idrettsforbund. Retten har etter en samlet vurdering av disse forholdene, under betydelig tvil, funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita Kristoffersen for sakskostnader for tingretten. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke».

Advokat Bjørn Immonen, som i mange år har jobbet med EU-rettslige problemstillinger og skrevet boken «Idrett og jus» sammen med advokat Gunnar-Martin Kjenner, stusser på at Kristoffersen slipper unna omkostningene.

EKSPERT: Advokat Bjørn Immonen. Foto: Privat

– Jeg merker meg at tingretten har vært i betydelig tvil om løsningen. Det er ikke uvanlig når man har en part som er så dominerende som skiforbundet. Når det er sagt, så kunne ingen ha sagt noe på at Kristoffersen skulle ta saksomkostningene sett ut fra konklusjonen i dommen. Det har nok sittet langt inne å frita ham for saksomkostningsansvar, sier han til NRK.

Kristoffersen har en måned på å bestemme seg for om han skal anke dommen. Han utelukker ingenting.

– Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten, skriver han i pressemeldingen.

– Millionbeløp

Skiforbundet håper at Kristoffersen-leiren nå legger saken død.

– Jeg håper det ikke blir anke, fordi jeg synes forbundet og utøverne bør ha fokus et annet sted. De bør ha fullt fokus på skiidretten. Men samtidig, det er jo opp til Kristoffersen, det. Det er ikke noe skiforbundet kan gjøre med det om Kristoffersen skulle velge å anke denne saken annet enn å ta en ny runde og igjen forsvare den norske idrettsmodellen, sier forbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, til NRK.

Han kommer samtidig med en liten trussel til Kristoffersen:

JUBEL I FORBUNDET: Skipresident Erik Røste (t.v.) og advokat Per Andreas Bjørgan kunne smile da dommen fra Oslo tingrett kom mandag formiddag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Det er høye omkostninger i denne saken. Søksmålet har pågått i over to år. I en sak som dette dreier det seg om millionbeløp i saksomkostninger. Hvis Kristoffersen anker denne saken, vil skiforbundet ta til motmæle og kreve omkostninger for tingretten, sier Bjørgan.

Ingen av partene ønsker foreløpig å oppgi nøyaktige kostnader.

– Oppsiktsvekkende

Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, er alt annet enn overrasket over utspillet fra motparten.

– Det er vel som forventet. Hvis man tar en ny runde, så tar man en ny runde. Da vil begge parter kreve saksomkostninger. Det er helt regulært, sier han.

KRISTOFFERSENS ADVOKAT: Odd Stemsrud. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Stemsrud er imidlertid alt annet enn fornøyd med tingrettens avgjørelse.

– Skiforbundet vant frem i en anmodning om en midlertidig forføyning i samme sak tidligere, så sånn sett er man ikke overrasket. På den annen side har det kommet internasjonal praksis i mellomtiden som faller ned på en annen konklusjon, og da er det oppsiktsvekkende at Oslo tingrett velger å fravike internasjonal praksis, sier Stemsrud til NRK.

– Saken reiser en prinsipiell problemstilling når det gjelder friheten til forbund til å legge føringer på medlemmer og utøveres frihet til å råde over egne markedsrettigheter, og også klubbnivåets og breddeidrettens rettigheter. Det er et savn at Oslo tingrett overhodet ikke har vurdert de prinsipielle sidene ved saken. Vi vil bruke fristen frem til ankefristens utløp om man skal anke eller ikke, legger han til.