Våpenproblemer for Røiseland – tok til tårene før VM-start

Klinsmann ferdig i Hertha Berlin

Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarsteins trener i Hertha Berlin, Jürgen Klinsmann, skriver i dag på sin egen facebook-side at han trekker seg fra jobben som trener i hovedstadsklubben. Klinsmann kom inn som erstatter for Ante Covic i slutten av november i fjor og har bare fungert som trener for Hertha i 10 uker.