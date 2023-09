– Det er en del andre ting som ikke er på et nivå som representerer det som skal være norsk eliteserie. Det må jeg si jeg er skuffet over, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK etter kampen.

– Tenker du nå på eget lag?

– Nei, jeg er kjempefornøyd med eget lag. Men de som leder kampen i dag er på et uhyre svakt nivå.

– Hva mener du konkret at de burde grepet fatt i?

– Jeg håper jo dere ser kampen. Ser situasjonene som skjer inne i feltet på lange kast. Jeg tror hver eneste situasjon er frispark. Du må jo legge listen et sted. Det er jo ikke en krig inni der. Det er greit at vi skal konkurrere med tøffe dueller, men det må jo settes en standard for hvor tingene er, sier han, og fortsetter:

– Det er helt, helt skremmende at vi er på så ulike planeter med tanke på å i hvert fall ta de tingene som skal tas. Det synes jeg stykker opp kampen og er veldig skuffende.

NRK har tatt kontakt med dommer Sigurd Smehus Kringstad og dommersjef Terje Hauge og forelagt Knutsens kritikk, foreløpig uten å få svar.

Til TV 2 forteller Kringstad at han er uenig med Glimt-treneren.

– Det er åpenbar sterk ordbruk jeg ikke kjenner meg igjen i. Det får stå for egen regning at han mener det, men jeg skal selvfølgelig dra hjem og se kampen på nytt og evaluere og lære det jeg kan. Umiddelbart kjenner jeg meg ikke igjen, sier han til TV 2.

– Det er 4–4 i en fantastisk kamp, med masse mål og masse moro. Jeg håper han kan ha et positivt fokus videre, og ikke holde på med det negative, sier Kringstad videre, og forteller at han er godt fornøyd med egen kamp.

KAMPENS DOMMER: Fredrik Bjørkan (venstre) var borte hos dommer Sigurd Smehus Kringstad og assistentdommer Imran Tariq etter den første omgangen. Foto: Geir Olsen / NTB

HamKam fikk drømmestart

Etter at Viking måtte nøye seg med ett poeng mot Vålerenga lørdag, hadde Glimt mulighet til å skaffe seg en liten luke i toppen av Eliteserien.

Søndagens kamp mot HamKam ble en av de mest elleville i Eliteseriens historie.

Kun 40 sekunder var spilt da HamKam tok ledelsen. Pål Alexander Kirkevolds skudd gikk i stolpen og ut i ryggen på Glimt-keeper Nikita Haikin – og akkurat over målstreken.

Jens Martin Gammelby økte til 2–0 halvveis i omgangen og det var også stillingen til pause, til tross for enorme Glimt-sjanser mot slutten av omgangen.

– Vi har skapt nok og vi har god tid enda. Vi må ikke miste hodet og ha tro på vår retning, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 i pausen.

UAVGJORT: I en helt utrolig fotballkamp endte det til slutt 4-4. Foto: Geir Olsen / NTB

Den første halvdelen av den andre omgangen ble ren Glimt-propaganda.

Amahl Pellegrino reduserte i det 49. minuttet og samme mann utlignet med et sylfrekt frispark fra spiss, spiss vinkel i kampens 61. minutt. Frisparket ble tatt bare en meter ut fra dødlinja, og Pellegrino vartet opp med en lekker lobb over alle spillerne og i mål.

– Det er bare én som tenker at det der er mulig og det er Amahl Pellegrino selv. Han prøver jo på det også. Det er det verste av alt, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes

– En klassiker

Glimt ga seg ikke med det. Patrick Berg scoret med to strålende skudd i kampens 66. og 68. minutt og plutselig gikk det mot en komfortabel Glimt-seier.

– Selv etter deres skyhøye standarder er denne halve omgangen noe av det beste jeg har sett fra Bodø/Glimt. Som de spiller fotball, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.

TO MÅL: Patrick Berg scoret to mål på tre minutter. Foto: Geir Olsen / NTB

Kampen virket avgjort, men så fikk HamKam hjørnespark. I kampens 71. minutt reduserte Kristian Onsrud, via Glimts Brede Moe. Tre minutter senere utlignet Brynjar Ingi Bjarnason med en enkel heading inne foran mål etter et nytt hjørnespark.

– Du får jo ikke skrevet et villere manus enn det vi har sett her, sa Osnes.

– Det er 20 minutter igjen og vel så det. Det er en klassiker, supplerte Møller.

Glimt presset på og var nær en scoring i sluttminuttene, men heroisk forsvarsspill gjorde at den utrolige kampen i Hamar endte 4-4.

Fullt liv i gullkampen

Med ett poeng til hvert av lagene er Glimt tilbake på tabelltoppen, men kun foran Viking på bedre målforskjell. Med helgens runde er nå to tredeler av sesongen gjennomført for topplagene og begge de to lagene står med 45 poeng på 20 kamper.

Like bak jakter Tromsø. Det kan de blant annet takke Jakob Napoleon Romsaas for.

19-åringen vartet opp med et lekkert brassespark da han sendte Tromsø i ledelsen mot Rosenborg søndag, i en kamp som Tromsø til slutt vant 3-1.

Det gjør at Tromsø nå bare er tre poeng bak de to lagene på toppen av tabellen. Bak dem igjen vant både Molde og Brann sine kamper, som gjør at de er henholdsvis åtte og ni poeng bak Bodø/Glimt og Viking.