Brennhete Napoleon senket RBK med spektakulær brasse

– Den gutten der får Romssa Arena til å drømme. Jakob Napoleon Romsaas scorer bare spektakulære mål. Dette er bare én i rekken!

TV 2-kommentator Peder Mørtvedt trodde knapt det han så da stjerneskuddet satte inn 1–0 snaue kvarteret ut i storkampen mot Rosenborg.

Det hele startet med at Yaw Paintsil la inn fra venstre og traff pannebrasken til Niklas Vesterlund. I feltet sto Romsaas med ryggen mot mål og kastet seg rundt med et nydelig utført brassespark.

I mål kunne en sjanseløs RBK-keeper André Hansen se langt etter ballen.

TOK SEG TIL HODET: Romsaas' lagkompiser så lettere sjokkerte ut etter 1-0-scoringen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– En kunstnerisk manøver av en gutt som spiser sølvstøv til frokost. For en fotballspiller de har skaffet seg der, Tromsø, utbrøt Mørtvedt.

Dette var nemlig 19-åringens femte scoring på de siste seks kampene for Tromsø. Flere av scoringene har vært av det kunstneriske slaget.

Romsaas-assist

Jakob Napoleon Romsaas og hans rødhvite hær herjet tidvis med et tamt Rosenborg. Etter pause noterte Oslogutten Romsaas seg for en indirekte målgivende da Kent-Are Antonsen sendte vertene opp i 2–0.

Rosenborg og Isak Snaer Thorvaldsson fikk et trøstemål etter drøye timen, før Vegard Erlien satte inn hjemmelagets tredje for dagen like før slutt.

– Vi har 7000 i ryggen i dag. Det er helt magisk, sier Erlien til TV 2 etter kampen.

SKUFFET: Assistenttrener Trond Børge Henriksen og hovedtrener Svein Maalen fikk se et Rosenborg-lag som tidvis ble rundspilt av Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Gulljagende Tromsø

Utrolig nok er trolig enkelte i nord skuffet over at det ikke ble flere Tromsø-mål denne kvelden. Hjemmelaget kunne fort scoret fire, fem og seks mot et overraskende svakt Rosenborg-forsvar.

Med søndagens seier har Tromsø fortsatt los på gullmedaljen. De røde og hvite er bare tre poeng bak Viking som for øyeblikket ligger på tabelltopp.

Vegard Erlien hevder imidlertid at de ikke bryr seg om tabellen.

– Jeg kan ikke si noe annet. Vi jakter gode prestasjoner. Vi tar kamp etter kamp, sier han.

Gjestene fra Trondheim har 28 poeng og ligger på en skuffende 8. plass.