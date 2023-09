– Jeg kommer til å være der under fødselen, og det kan skje når som helst. Forhåpentligvis passer det sånn at jeg får med meg alt, både fødsel og kamp, sa Per Kritistian Bråtveit til Telemarksavisa fredag.

To dager senere fikk vi fasiten – og det hele passet sånn delvis for Bråtveit. I pausen bekreftet nemlig trener Pål Arne «Paco» Johansen overfor TV 2 at keeperen var i ferd med å bli far.

– Vi er så vant til at folk får barn midt i fotballkamper her i Odd. Vi hadde vært overrasket om det barnet kom på et annet tidspunkt. Det hadde vi forberedt oss på, gliser «Paco» til NRK.

BEKREFTET: Pål Arne «Paco» Johansen bekrefter at keeperen ble byttet ut for å rekke fødselen. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Etter kampslutt møter NRK en fornøyd Peder Nygaard Klausen som ble byttet inn for keeperkollegaen – og dermed fikk en etterlengtet eliteseriedebut.

– Jeg var ganske forberedt på at det skulle skje. Jeg har egentlig sittet og ventet på det i hele dag – og vært forberedt på at den beskjeden skulle komme. Beskjeden kom så sent som den kunne komme, smiler han.

– Hvordan fikk du beskjeden?

– Jeg fikk beskjed av keepertreneren halvveis i førsteomgang om at jeg skulle spille andreomgang. Da er det bare å begynne å bevege og forberede seg, svarer han.

Målrik kamp

Da Bråtveit ble byttet ut, sto det 2–2 i Skien. Etter hvilen var det vertene som var best og like før slutt ble Solomon Owusu matchvinner da han avgjorde på frispark.

Dermed endte det med hjemmejubel.

– Det var deilig. Endelig slår vi Sandefjord etter to tap, så det var deilig å revansjere det. Jeg har terpet en del på trening, så det var deilig at frisparket satt, sa Owusu til TV 2 etter kampen.

Odd har levert varierende resultater den siste tiden og lå på niendeplass før runden, men klatret nå opp én plass. Forrige runde spilte Skien-laget 2–2 mot Vålerenga.

Sandefjord er på sin side i bunnstriden i Eliteserien. De to siste kampene før søndagens endte med tap for Tromsø og uavgjort mot Haugesund. Klubben trenger sårt poeng i oppgjørene som venter hvis de skal holde liv i håpet om forlenget spill på øverste nivå.