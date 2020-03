Vant verdens største hundeløp – hylles for betong-grep

– Jeg er litt trøtt nå, sa Wærner til journalistene etter målgang etter å ha utklasset konkurrentene.

47-åringen ble onsdag morgen den tredje nordmannen som har vunnet verdens mest prestisjefulle hundekjøringsløp, Iditarod. Dét takket være et helt spesielt grep under forberedelsene til løpet.

– Jeg tror det har vært veldig avgjørende, sier Thomas Wærner til NRK på telefon fra Alaska.

TOK GREP: Thomas Wærner tenkte utenfor boksen i oppladningen til årets Iditarod. Foto: ANDRÉ BENDIXEN

Wærner støpte nemlig en betongblokk på 55 kilo, som han hadde med seg i sleden på hver tur, for å lære hundene å trekke tungt og tilvenne seg det å ha noe å dra på, fysisk og mentalt.

De uvanlige forberedelsene gjorde at Wærner var trygg nok på hundene til å satse på det som han beskriver som et «ganske kraftig stunt».

– Jeg kjørte i tolv timer i ett strekk. Det gjorde at jeg fikk en ganske bra ledelse, og den har jeg klart å holde helt hit, sa Wærner fra sjekkpunktet White Mountain, da det gjenstod 123 kilometer til målgang i Nome.

Thomas Wærner vant fjorårets utgave av Finnmarksløpet, som regnes som Europas tøffeste hundeløp. Årets utgave ble avlyst grunnet koronakrisen.

– Gull verdt

En som vet akkurat hva som skal til for å vinne Iditarod, er Robert Sørlie, som vant hundeløpet for første gang i 2003, og gjentok bedriften i 2005.

VET HVA SOM MÅ TIL: Robert Sørlie, som vant Iditarod i 2003 og 2005. Foto: Tommy Kvilvang / NTB scanpix

– Det betyr at hundene er vant til å jobbe hardt. De er ikke bare løpere, men er vant til å jobbe for at det skal gå fremover, sier Sørlie til NRK, på spørsmål om betydningen av Wærners sementblokk.

– Han har dratt veldig nytte av det når forholdene har vært som de har vært. For ham har det vært gull verdt, fortsetter Sørlie.

Han mener spannet til Wærner ser fantastisk ut, og skryter av den ferske Iditarod-vinneren.

– Det er en kjempeprestasjon å greie å dra dette i land, konkluderer han.

– Blir lagt merke til

Den oppfatningen deler Hans Petter Dalby, som er NRKs hundekjøringsekspert.

– Det er helt rått. Langdistansehundekjøring er nasjonalidretten i Alaska. At det da kommer en nordmann og vinner på sitt andre forsøk, er utrolig imponerende, sier Dalby.

– Det blir lagt merke til.

Wærner deltok i Iditarod for første gang i 2015. Da ble han nummer 17.

– Det er ikke tilfeldig at Wærner får til dette nå. Det er mange års planlegging og mange års trening som ligger bak.