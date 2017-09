Nyheten om forsinkelsen kom som et sjokk på daglig leder i Vålerenga, Gunnar Thøgersen.

– Vi har flere ganger forsøkt å få et klart svar fra kommunen om tidspunktet for ferdigstillelse. Så sent som i begynnelsen av september fortalte kommunen oss at de fortsatt jobbet for en ferdigstillelse i løpet av 2018. Det kommer derfor som et sjokk på oss at den nå er utsatt med et helt år, sier han til NTB.

Årsaken til den kraftige forsinkelsen skal være at grunnarbeidene til den nye hockeyarenaen er mer komplisert enn først antatt.

– For Vålerenga er dette en økonomisk katastrofe. Både aksjonærer, sponsorer, ansatte, spillere og Norges Ishockeyforbund har vært innstilt på å bidra til at Vålerenga skal komme seg gjennom denne vanskelige perioden. Med ett års ytterligere utsettelse vil Vålerenga stå foran en meget vanskelig periode, sier styreleder Thomas J. Fjell.

Håper å være klar 2019

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.

I tillegg skal det være påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby i en felles pressemelding fra Kultur- og idrettsbygg og Bymiljøetaten.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget, legger hun til.

– Dette er veldig skuffende

I Norges Ishockeyforbund kom ikke tirsdagens beskjed om utsettelse som en overraskelse. Generalsekretær Ottar Eide retter samtidig kritikk mot prosessen bak.

– Dette er veldig skuffende, og det er merkelig at en så stor forsinkelse ikke har vært varslet tidligere. Vi er forundret over hvordan styringen av prosjektet har vært, sier han til NTB.

Eide sier at hockeyforbundet i lengre tid har etterlyst en avklaring rundt hvor lang forsinkelsen i byggearbeidet ville bli.

– Vi fryktet at forsinkelsen kunne bli så stor som dette, sier han.

Nå må forbundsledelsen gå i dialog med Vålerenga om klubbens videre arenasituasjon.

I påvente av at den nye hallen skal stå ferdig, spiller Vålerengas ishockeylag hjemmekampene sine i Furuset Forum.

Forsinkelsen skal så langt ikke føre til økonomiske tilleggsbevilgninger.

