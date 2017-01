Legendene tok farvel med Jordal: – Jeg ble rørt

– Kjør på, men det blir korte svar, sier en rød og andpusten Ole Eskild Dahlstrøm i Storhamar-garderoben etter showkampen torsdag kveld som markerte den nest siste kvelden før Jordal rives.

Det var mange år og enda flere kilo siden sist de gamle rivalene som dominerte norsk hockey på 90-tallet, møttes for å ta farvel med Jordal Amfi. Vålerenga-helten Øystein Olsen slo fast han ikke hadde vært på is siden han la opp våren 2008 med ni kongepokaler og 12 seriegull på CV-en.

Nummer 33 fikk mest jubel ut på vei ut på isen fra et etter hvert fullsatt Jordal. Bak 47-åringen, i sin gamle «lekegrind» kom hockeypersonligheter som Roy Johansen, Espen «Shampo» Knutsen, Arne Billkvam, Petter Thoresen og Ole Eskild Dahlstrøm.

Felles for dem alle? De har vært bedre før. Men Tommy Lund, som meldte han ble sliten av å skifte før kamp, så nesten ikke sånn ut i første periode da han reddet to straffer og hjalp møre lagkompiser. Også Marius Rath viste gammel klasse da han satte inn sitt andre for kvelden på straffeslag med ryggen mot mål.

«Shampo» serverte landslagssjef Petter Thoresen 3-0-målet før den samme duoen assisterte Vålerenga-trener Roy Johansen.

– Dette var utrolig morsomt. Vi har det i oss, men det går litt tregere. Tommy Lund reddet oss i første perioden, men i den andre var «Rathern», Knutsen og Thoresen bra, sier Petter Thoresen.

ÉN KAMP IGJEN: Vålerenga-spillerne går av Jordal for siste gang lørdag kveld etter møtet med Frisk Asker. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Gøy, men slitsomt! Det var nesten så man følte man var tilbake på 90-tallet, men folk har vel gått opp 20 kilo i snitt, sier Marius Rath etter to mål og en assist.

Tommy Lunds enkle budskap etter showkampen var at Vålerenga fortjener en ny hall og at han kommer til å være støl i morgen. I Storhamar-garderoben slet Dahlstrøm med smerter og utstyr som hadde passet bedre før.

SVETT: Ole Eskild Dahlstrøm var våt av svette etter legendekampen. Foto: NRK

– Det er altså så smertefullt å kjenne på at man kan bli så sliten av litt hockey. Underveis var jeg så sliten, men da vi stilte oss opp etter kampen og tok imot hyllesten, ble jeg rørt og hvor mange som møtte opp og bryr seg.

– Du som jobber som hockeyekspert, hvem overrasket positivt og negativt?

– Tommy Lund ble fortjent banens beste. Marius Rath holder stilen. Negativt? Ja, det er vel resten. Men jeg vil trekke frem Klas Forfang og «Burgern» som aldri har slått en pasning i hele sitt liv, men skulle være «playmakere» nå. Da taper Storhamar mot Vålerenga.

PS! I eliteseriematchen senere torsdag kveld vant et redusert Storhamar 4–2 over VIF.