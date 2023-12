Utskjelt russer slår tilbake i NRK-intervju: – Det er absurd

– Det er vanlig å protestere, og dette partiet var en protest, sier Dubov til NRK.

Sammen med landsmannen Nepomnjasjtsjij ble de begge fratatt et halvt poeng, etter at de spilte en svært kontroversiell remis i fredagens ellevte parti i lynsjakk-VM.

Han mener partiet var en åpenbar protest.

– Jeg trenger ikke rettferdiggjøre noe som helst. Fra mitt ståsted gir det ikke mulighet for tolkning, sier han.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae stiller seg undrende til forklaringen.

– Ærlig talt, det fremstår som tynn suppe. At dette er en protest når Dubov og Nepomnjasjtsjij tullet og fant på dette partiet. Nå skal det være en slags politisk protest, det føler jeg er en rettferdiggjøring i ettertid,

– Setter du sjakken i et dårlig lys, Dubov?

– Det avhenger av hvordan du ser det, jeg gjør kanskje det. Men jeg er en proff sjakkspiller. For meg er det en av de viktigste turneringene i året. Jeg føler at jeg fortjener å spille under ålreite forhold med en ålreit dommer. Vi får ikke de forholdene vi fortjener. Det er en melding til Fide: Hvis de hadde gjort jobben sin, hadde det aldri skjedd, sier russeren.

Dommersjef kritisk: – Ikke grunn til å gjøre det de gjorde

Både Dubov og Nepomnjasjtsjij var kritiske til at fredagens spilledag ble avsluttet langt senere enn planlagt.

Dommersjef Ivan Syrovy sier de respekterer Dubovs mening, men at utsettelsen kom fordi de måtte følge regelverket.

Årsaken var en klage fra den amerikanske spilleren Andrew Hong etter kluss med klokken, som gjorde at det ble stopp i spillet i rundt en time.

– Spillerne har fått veldig gode forhold. Spillesalen og alt er noe de nyter, det er tilbakemeldingene jeg får fra de fleste spillerne, sier Syrovy.

– Selv om det hadde vært et problem, så er det for min del ikke en grunn til å gjøre det som de gjorde.

DOMMER: Ivan Syrovy har ansvar for dommerne i VM. Her fra en tidligere turnering. Foto: Dr.ML-Photo/Fide

Hvisket og lo før partistart

Videoen av partiet har i etterkant spredd seg på nett.

Den viser at de russiske spillerne smilte og lo til hverandre. Det er vrient å høre nøyaktig hva de sier, men det er enkelt å høre at begge er sterkt kritiske til arrangøren og at de snakker om hestene.

Deretter tok Nepomnjasjtsjij opp «Dance of the knights» – «Springerdansen». Nepomnjasjtsjij la fredag kveld ut på X en video av Sergej Prokofjevs stykke med samme navn.

LANDSMENN: Jan Nepomnjasjtsjij smiler i forbindelse med fredagens parti mot Dubov. Foto: Maria Emelianova/Fide

I det kontroversielle partiet utførte de to spillerne kun trekk med springerne (hestene) sine, før de ble enige om remis.

I etterkant av at Nepomnjasjtsjij tok opp «Springerdansen», sier Dubov noe som kan oversettes til:

– Og så skal hestene tilbake i stallen?

Etter tolv trekk hver var nettopp stillingen slik at alle brikkene sto oppstilt i sin vanlige posisjon, før de ble enige om remis i neste trekk.

Mener bevisene er tydelige

Dommersjef Syrovy sier de «ikke kan akseptere» slikt spill på dette nivået.

– Vi snakker om VM, alle spillere er like. Vi elsker sjakk. Dette er ikke bra, når vi ser partiet er dette forhåndsavtalt.

– Hva er en remis? Hvis du føler deg sliten, er det ok. Men dette var avtalt på forhånd, bevisene er tydelige. Det er ikke bra for sjakk, så det var min avgjørelse.

– Er det en hån mot sjakken?

– Vi er en familie, og spillerne skal føle at alle er like. Jeg mener det ikke er et bra bilde av sjakken. Når dette skjer, må jeg fatte en avgjørelse. Jeg kunne la det være, da hadde vi akseptert denne typen spill.

TAUS: Jan Nepomnjasjtsjij har ikke uttalt seg etter fredagens avgjørelse. Her fra et parti mot Magnus Carlsen fredag. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Er det et problem med avtalte remiser?

– Det er ikke et problem, det skjer hver dag. Alle ser på over hele verden. De lurer på hva som skjer, det er sånt man ikke har lyst til å se. De skal sitte og gjøre sitt beste.

Syrovy forteller også at opptakene av partiet viste enda mer, men at trekkene i seg selv var tilstrekkelig for at han kunne ta en avgjørelse.

– Allerede i andre trekk er det noe som skurrer. Nå håper jeg at begge fortsetter spillet, de er begge der oppe og gjør mye bra for sjakken. Vi vil vise for andre spillere at dette ikke er greit.

– Du har videoen. Du kan se på den

NRK møtte Dubov på vei inn til lørdagens avsluttende dag i lynsjakk-VM.

– Slik jeg ser det er det en dårlig avgjørelse. Generelt sett synes jeg det er trist at sjakken ikke hører hjemme hos spillerne, men hos noen tilfeldige folk som kan bestemme hva enn de vil. Det er ikke i dag vi vil få en endring på det, sier Dubov.

– Diskuterte du noe med Nepomnjasjtsjij før partiet?

– Du har videoen. Du kan fatte dine egne konklusjoner.

– Dere snakket om «Springerdansen»?

– Igjen, du har videoen. Du kan se på den, bruke en oversetter og fatte dine konklusjoner.

SPILLER VIDERE: Både Dubov og Nepomnjasjtsjij er fortsatt med i mesterskapet. Foto: Lennart Ootes / Fide

Nepomnjasjtsjij har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK lørdag.

– En hån mot VM

I sjakkmiljøet har mange støttet straffen mot de to russerne.

– Dette er en hån mot VM og de andre spillerne. At de tillater seg dette ..., sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn svært oppgitt.

De to norske spillerne Johan-Sebastian Christiansen og Benjamin Haldorsen synes også det var riktig at de to russiske stormesterne fikk en straff.

– Jeg er så lei av at de gutta holder på med det. Det er så tullete opplegg og patetisk å se på. De må skjerpe seg. Det var bra de endelig fikk en straff, sier Christiansen.

KRITISK: Johan-Sebastian Christiansen. Foto: Helge Tvedten / NRK

Haldorsen beskriver at han ble «litt sjokkert» da han så videoen av partiet.

– De satt egentlig og latterliggjorde reglementet. Da er det veldig fair at de satt ned foten, sier Haldorsen.