Sandviken-stjerne utelatt tross supersesong – det forstår ekspert lite av

– Nok en gang blir hun utelatt. Jeg var mer overrasket sist, men det virker som det ikke er en spiller som Martin Sjögren ønsker å teste ut, heller. Hun har vært vanvittig bra for Sandviken i Toppserien, sier Torp.

Søndag sikret Sandviken seriegullet, og Marit Bratberg Lund leverte hele fem målgivende mot Klepp, som tapte 0-8.

Den sterke sesongen hennes, der hun til slutt endte på syv mål og 13 målgivende, holdt ikke til å bli tatt ut på Martin Sjögrens landslag. Landslagssjefen har gjort som Sandviken, nemlig å spille med fem forsvarsspillere.

Men forrige samling var det Guro Reiten som tok venstre vingback, og neste gang kan det bli Julie Blakstad. Likevel hadde Lund håpet at det var plass til henne i troppen.

– Jeg hadde håpet å få sjansen, men jeg fikk ikke det nå. Jeg må bare prøve å gjøre så godt jeg kan og så får vi håpe det kommer etter hvert, sier Lund til NRK.

REAGERER: Carl Erik Torp stusser over Martin Sjögrens valg. Foto: Julia Marie Naglestad

Treneren mener hun er god nok

Hva som er grunnen til at hun ikke er med, vet hun ikke.

– Det er deres mening og så får jeg bare akseptere det og jobbe videre, sier hun.

Hun forteller at en landslagsplass henger høyt. Det har vært en drøm for henne i lang tid.

– Jeg må fortsette å prestere. Det er hard konkurranse, sier Lund.

Alexander Straus, treneren bak Sandvikens seriegull, respekterer valget. Men han skulle gjerne sett profilen inne i troppen som møter Albania og Armenia.

– Jeg synes Marit er veldig god, og når jeg tar ut Sandviken-laget, så har hun stort sett spilt i hele år. Det er Martin Sjögren sitt privilegium å ta ut landslaget og det har jeg respekt for. Han har sikkert sine tanker, sin kampplan, og det er sikkert spillere og gode argumenter for at Marit ikke er med der.

SUKSESSTRENER: Alexander Straus og Sandviken to seriegull søndag. De belønnes med at fire spillere er med i landslagstroppen. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Er hun god nok for landslaget?

– Ja, svarer Straus kontant.

Ellers er det flere spillere fra Sandviken som er tatt ut. Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Lisa Naalsund og Vilde Hasund er alle tatt ut.

– Det er veldig gøy at vi har med så mange spillere, det synes jeg er veldig fortjent. All ære til dem for det, sier Lund.

– Bør være med

Torp mener likevel at det skulle vært én Sandviken-spiller til i stallen.

Selv om tempoet i internasjonal fotball er høyere, mener Torp at hun hadde passet godt inn på venstre vingback på det norske landslaget.

– Jeg mener Bratberg Lund bør være med i den norske landslagstroppen fordi hun har levert så enormt bra for Sandviken i år. Hun er en av grunnene til at de har vært så solide og tok det seriegullet, sier Torp.

Norge ligger godt an til å ta seg til VM i Australia i 2023. De leder gruppen, og har to poeng ned til Polen på andreplass.

De møter Albania i Tirana 25. november og Armenia i Jerevan 30. november.