Ustjugov-trener hardt ut mot navnefeil i Bø-brødrenes bok: – Det er en skam

– Det er en skam, det er det. Før boken går til trykkeriet så må jo noen lese og kontrollere hva som står der. Og de folkene må jo skjønne at Jevgenij og Sergej Ustjugov er to helt forskjellige mennesker. Spesielt i Norge, som er så interessert i skiskyting og langrenn. Dette er en helt spesiell sak. Da må de kunne skrive korrekt navn, sier Markus Cramer til NRK.

Han hadde naturligvis snakket med Sergej Ustjugov om at hans navn var brukt i brødrene Bøs nylige bok. Der tar de et oppgjør med skiskytter Jevgenij Ustjugov. Han er dømt for å ha dopet seg under OL i Vancouver i 2010 og OL i Sotsji i 2014.

SKISKYTTEREN: Jevgenij Ustjugov (36) under OL i Sotsji i 2014. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Det er i kapittelet der Tarjei Bø forteller om sin store skepsis til en annen russisk skiskytter at han nevner McLaren-rapporten fra 2016. Den avslørte storstilt russiske doping i forbindelse med Sotsji-OL i 2014.

Eldstebror Bø påpeker at 25 russiske utøvere etter lekene på hjemmebane for syv år siden har blitt disket og utestengt fra mesterskapet på livstid.

«Selv får jeg muligens tildelt en ny bronsemedalje etter VM i 2011, fordi russeren Sergej Ustjugov, som fikk sølv på fellesstarten, ble tatt for doping etter retesting av gamle dopingprøver. Han gikk også OL-stafetten i 2014, og dermed kan Russland diskes og vi som gikk stafetten for Norge få enda en bronsemedalje i posten. Det er ennå ikke avgjort om Ustjugov og Russland mister medaljene», heter det i boken.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø, men de har ikke besvart våre henvendelser. Les svaret fra Kagge Forlag nederst i saken.

– Vanskelig å forstå

Ustjugov-trener Cramer forteller at de først ble gjort oppmerksom på feilen gjennom italienske medier og at Sergej Ustjugov reagerte med stor oppgitthet. Det er nemlig ikke første gang de opplever at navnet og bilder i andre sammenhenger blir brukt feil i forbindelse med Jevgenij Ustjugovs dopingdom.

LANGRENNSLØPEREN: Sergej Ustjugov (29) før VM i Seefeld i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Langrennsløperen har ofte måtte ta til motmæle i sosiale medier for å si ifra om feilen.

– De har vist bilder, video av Sergej og brukt hans navn når de har snakket om Jevgenij Ustjugov. Dette er ikke et stort problem, men når det skjer gang på gang, igjen og igjen, så er det vanskelig å forstå. Når det er snakk om doping, så er det ikke bra å få høre den samme dritten hele tiden.

Cramer forteller at de har vært i kontakt med Kagge Forlag, som førte boken i pennen. De har skrevet til Sergej Ustjugov at de gjorde en tabbe. Han forteller at de aksepterer unnskyldningen, men er like oppgitt for det.

– Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor de ikke har en person som leser at boken er korrekt før de trykker den, sier Cramer, som ikke ønsker å si mer om Bø-brødrene utover at han også stiller spørsmål ved om de har lest sin egen bok.

Beklager på det sterkeste

Kagge forlag skriver i en e-post til NRK at de beklager forvekslingen på det sterkeste.

Da de oppdaget feilen rettet de den opp i e-bokversjonen og sendte en uforbeholden unnskyldning til Sergej Ustjugov via Cramer. Forlagssjef Jorunn Sandsmark forteller at den også vil bli rettet opp i fremtidige opplag.

«I setningen hvor Sergej Ustjugov feilaktig er navngitt er det tydelig at det dreier seg om skiskyting. Vi håper og tror at leserne vil skjønne ut fra sammenhengen at det ikke kan være Sergej Ustjugov det handler om, i og med at han ikke driver med skiskyting. Kagge Forlag tar på seg det fulle ansvaret for denne feilen», skriver forlagssjef Jorunn Sandsmark.