«Han sa jeg skulle beholde sokkene på, og så begynte han å massere punkter under føttene mine. Han trykket på noen soner der han visste at noe kunne løsne, og jeg ble fylt av en merkelig følelse. Hendene hans var varme, glovarme», beskriver Tarjei Bø.

I den nye boken «Brødrekraften», skrevet av Lasse Lønnebotn for Kagge forlag, åpner skiskytterbrødrene blant annet opp om bruken av alternativ behandling. Storebroren slo for alvor igjennom med VM-gull og totalseier i verdenscupen i 2011, men i jula året etter startet langvarige helseproblemer og han fikk påvist bakteriesykdommen twar.

Etter nesten et år ute, forteller Tarjei Bø at han fikk et tips av manageren til Petter Northug om å oppsøke en mann ved navn Bjørn i Trøndelag. «En mann med varme hender».

– Han reddet meg

NY BOK: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø er aktuelle med den nye boka «Brødrekraften». Foto: Kagge Forlag

«Det var vondt og ble enda vondere, og jeg så at han fikk vondt i kroppen selv. Så ble smerten så stor at det kjentes som om han skar en kniv over tærne og fotbladene mine. Han tok ikke hardt i meg, men energien var så enorm», står det i boka».

Bø forteller videre at han følte det hele som ganske uvirkelig og at han umiddelbart merket bedring i luftveiene, og at plagene slapp mer og mer etter flere besøk de neste ukene og månedene.

«Uten ham hadde jeg kanskje aldri kommet tilbake som skiskytter», fastslår han, og poengterer at han alltid har hatt tro på alternativ behandling.

TUNGT ÅR: I 2012 trøblet Tarjei Bø mye med sykdom, og samme sommer fikk han påvist twar. Her fra et verdenscuprenn i Tyskland samme år, hvor han ble nummer 17. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Noen sa at han var en kvakksalver, men han reddet meg. Ikke bare da, men flere ganger siden også. Hvis jeg får symptomer på forkjølelse eller influensa, drar jeg til Bjørn. Og når jeg drar derfra, er alt borte», sier 33-åringen.

– Placeboeffekten er sterk

Skiskytternes lege, Ola Berger, sier at de aksepterer alternativ behandling «innenfor rimelighetens grenser» i landslaget, så lenge det ikke er en risiko knyttet til det.

Han føler at utøverne generelt henvender seg og lytter til helseteamet først, men at noen oppsøker alternative metoder om de blir utålmodige eller at det ikke finnes en medisinsk behandlingsmetode.

– Så lenge det er snakk om håndspåleggelse og det ikke innebærer underernæring eller inntak av spennende urter så legger vi oss ikke borti det. Placeboeffekten er sterk, den benytter vi oss av også, sier landslagslegen.

– Dersom utøverne har ordentlig tro på det, dem om det, så får de bruke tid på det. Vi er runde i kantene på dette, så lenge vi har en dialog med utøverne, legger han til.

LANDSLAGSLEGE: Ola Berger under VM i 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Utøverne får ikke direkte råd knyttet til medisinsk hjelp utenfor landslaget, men de læres tidlig opp til å være skeptiske til inntak av noe de ikke kjenner til hva er.

– Hva tenker du når du leser kapitlene i boken som handler om alternativ behandling?

– Jeg har fundert rundt dette. Det er andre som har gått til denne healeren som beskriver det samme. Man klarer ikke å forklare hva det er, fra min side heller. Annet enn at det kan være ting vi ikke vet. Vi må jo alltid være åpne for det, men jeg vil ikke umiddelbart oppsøke han selv, svarer Berger.

– Vi ønsker i utgangspunktet at alle vi har på landslaget forholder seg til helseteamet. Utover det må vi ha en dialog om dette med ting vi ikke har så mye bakgrunnskunnskap om, sier sportssjef Per Arne Botnan, som også hadde den rollen i 2012.

Ble overrasket

Også Johannes Thingnes Bø har besøkt Bjørn i Trøndelag, og mener han fikk god hjelp da han sommeren 2013 følte seg overtrent og i tillegg brakk kragebeinet. I boka forklarer han at han var skeptisk til storebrorens anbefaling, men ville prøve alt.

«Jeg har aldri kjent kroppen min på den måten. Det var en opprydning, en eksplosjon, han fikk gørra ut av systemet. Jeg aner ikke hvordan han klarte det, men etterpå kjente jeg meg pigg. Jeg kom med bein tunge som bly, og da jeg dro, kunne jeg fly ut døren. Alt var i orden. Jeg var der én gang, så var alt bra igjen. Det var ikke til å fatte».

TOTALSEIER: Johannes Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt for tredje gang på rad forrige sesong. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / Reuters

NRK har vært i kontakt med «Bjørn i Trøndelag». Han ønsker ikke å uttale seg om innholdet i boka.

Tarjei Bø skriver at han skjønner det er vanskelig å forstå om man ikke selv har møtt Bjørn, men at «de varme hendene hans utfører mirakler». Mot slutten av boka forteller han om hvordan han nå føler seg sterkere enn på mange år, er mer utholdende, sterkere og tåler mer trening.

«Og Bjørn? Mirakelmannen i Trøndelag som hjalp meg i flere år? Han har jeg ikke besøkt på flere år. Det er et godt tegn. Det er tegn på at jeg kjenner meg selv igjen».