Pressen på plass i italienske Dobbiaco fikk pent beskjed av en representant fra det russiske skiforbundet at Ustjugov ikke kom til å snakke med noen etter seieren på 15 kilometer intervallstart i fristil.

Den presseansvarlige, som ikke ville fortelle sitt navn, varslet at den russiske skistjernen ikke kom til å snakke med pressen frem til VM i Seefeld som begynner i slutten av februar. Deretter justerte han uttalelsen og sa Ustjugov kanskje kom til å «si noe senere».

– Jeg liker det ikke

I LEDERSTOLEN: Sergej Ustjugov, her under rennet der han ledet fra han gikk i mål - til slutt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At Ustjugov nektet å snakke med pressen, falt ikke i god jord hos hans tyske trener Markus Cramer.

– Jeg liker det ikke. Men på dette feltet er han veldig klar. Han sa han ville gå seg ned i 30 minutter. Så skal vi rett på hotellet, spise og så reise til neste destinasjon, sier Cramer.

Han understreker at det er viktig at utøverne snakker etter renn. Cramer unnskylder Ustjugov litt, ettersom han angivelig skal være spesiell på det området som handler om media.

Varsler prat med skipresidenten

Den tyske treneren sier deretter at han kommer til å legge press på Ustjugov – og hevder, selv om det igjen er drama i kulissene i forbindelse med WADAs tilgang til det såkalte Moskva-laboratoriet, at Ustjugovs pressenekt kommer av sportslige grunner.

TRENER: Markus Cramer, her fra et renn tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Deretter sier Cramer at Ustjugov før Tour de Ski overfor Russlands mektige skipresident, Jelena Välbe, uttalte at han ikke liker å snakke med mediene.

– På en side er hun (Välbe) veldig glad for seieren. På den andre siden kommer hun også til å si til ham at han må endre tankesettet sitt med tanke på media, sier Cramer, og påpeker at medieoppmerksomhet er viktig med tanke på russernes egne sponsorer.

Renndirektør i FIS (Det internasjonale skiforbundet), Pierre Mignerrey, sier for øvrig til NRK at den russiske skistjernen ikke kommer til å få noen bot for hendelsen.

Det var for øvrig Ustjugovs første seier i årets sesong etter å ha slitt med brudd i fingeren.

– Godt med pallen

Det ble totalt sett en drømmedag sett med russiske øyne på Tour de Skis andre etappe. Ustjugov vant, Simen Hegstad Krüger ble nummer to, mens Aleksandr Bolsjunov tok tredjeplassen.

Andrej Melnitsjenko ble nummer fire og Didrik Tønseth fem. Martin Johnsrud Sundby nummer ti og Johannes Høsflot Klæbo 12, for å nevne noen.

– Det var bra det her. Det er godt å endelig komme opp på pallen igjen. Det har vært en litt trå start på sesongen, så det smakte godt med andreplass i dag. Ustjugov var fryktelig sterk i dag, og det var ikke så mye å gjøre med han, sier Simen Hegstad Krüger til NRK.

I sammendraget er det nå Bolsjunov som leder. Ustjugov følger seks sekunder bak på en andreplass, mens Johannes Høsflot Klæbo er beste norske på en tredjeplass, 10,3 sekunder bak Bolsjunov med fem etapper igjen.

Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen er nummer fire og fem i sammendraget, 30 og 38 sekunder bak den ledende russeren .

– Kjedelig

De andre norske klarte ikke å prestere opp mot det som ble forventet. Både Martin Johnsrud Sundby, og Sjur Røthe var det knyttet høye forventninger til i dag.

– Det blir en resultatmessig nedtur i forhold til hva jeg drømmer om og håper på før dagen. Det er alltid kjedelig å oppsummere dårlige skirenn, og det må jeg dessverre gjøre nå. Det er dritkjedelig å få dårlige resultater selvfølgelig. Spesielt i en tour, sier Martin Johnsrud Sundby.