Usikker fremtid for landslagssjefen: – Håper ikke han gjør noen dumme valg

– Jeg håper ikke han gjør noen dumme valg, sier Espen Lie Hansen til NRK.

Han er ettertraktet etter VM-sølvet med Norge.

Håndballverden har sett hva Christian Berge har utrettet med det norske håndballandslaget.

– Vanskelig å svare på

Selv om landslagssjefen har kontrakt ut OL 2020 er det interesse for treneren. Ifølge VG har det vært kontakt mellom Berge og hans gamle klubb, tyske Flensburg-Handewitt.

Selv har han ikke tenkt mye på hva fremtiden bringer.

ØNSKET: Spillerne trives under landslagssjef Christian Berge. Foto: Philippe Desmazes / AFP

– Det er vanskelig å svare på det nå, forteller Berge til NRK.

Det er ingen tvil om at han liker å arbeide med spillerne og trives godt i jobben, selv om det blir mye reising i løpet av året for å følge opp spillerne. Det har vært en utrolig og unik reise med håndballgutta.

– Det er fantastisk gode gutter å jobbe med. Vi har vært samlet siden 28. desember. Jeg har ikke én gang vært i dårlig humør, smiler Berge.

Kan ikke gi seg før laget står på toppen

Spillerne er klare i sin tale. De ønsker å jobbe med Berge i tiden fremover og skape en ny æra. Espen Lie Hansen hyller treneren etter medaljen.

– Han betyr veldig mye. Han er en del av grunnen til at vi kanskje står her. Det var Robert Hedin som startet hele greia. Så har Berge tatt over og han har gjort det bra. Han har lagt det ekstra i laget og det blir medalje av det, forteller Hansen.

Sander Sagosen mener sjefen ikke kan gi seg nå. I alle fall ikke før de står helt øverst på pallen.

– Vi håper dette har gitt mersmak nå. Han kan ikke gi seg med et sølv. Han trives vel i Norge slik at han må bare fortsette her, forteller Norges playmaker til NRK.

Men landslagssjefen vil ikke innfri spillernes ønske, i alle fall helt enda.

– Jeg må få komme meg hjem å la det synke inn litt, men jeg synes det er artig å jobbe med dem, avslutter Berge.