United-sjefen innrømmer: – Du så at flere var nervøse

Manchester Uniteds manager så laget tape 1–4 mot et sprudlende Vålerenga. Nesten halvannen time etter kampslutt kom hun vandrende ut av garderoben. Da hadde hun allerede funnet svar.

– Jeg er glad for at vi tapte. For det viser at vi har mye igjen å jobbe med. Vi er tidlig i oppkjøringen, mens de er midt i sesongen, sier Stoney til NRK etter kampen.

Flytter inn i klubbens storstue

Hun har mye å jobbe med fram til serieåpningen i september, og det blir en sesongstart for historiebøkene. Manchester United gjester byrival Manchester City på deres hjemmebane, Etihad Stadium. Damene spiller vanligvis på en mindre stadion ved siden av, men serieåpningen er flyttet til klubbens storstue.

STOR: Manchester Citys hjemmebane tar nesten 55 000. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Flyttingen i september lar seg gjøre fordi herrelaget har landslagspause.

Det blir uvant kost for Uniteds spillere, som hittil i klubbens drøyt ett år lange historie har spilt på en treningsbane. Neste sesong flyttes de til Leigh Sports Village, som tar 12 000 tilskuere.

– Den (kampen mot Manchester City) er enorm. Det er et derby med mye fans, og City er et av topplagene. Det blir en kjempetest for oss som et lag, forteller hun.

Også Chelsea slipper til sitt damelag, med tre norske spillere i troppen, på deres stadion når de møter Tottenham i serieåpningen 8. september.

– En stor mulighet

Stamford Bridge tar drøyt 40 000, mens Citys hjemmebane har en kapasitet på nesten 55 000 tilskuere. Nettopp derfor ønsket United-sjefen å spille mot Vålerenga onsdag.

– Det er derfor vi kom hit. Dette var en stor mulighet for oss. Det var fint å spille for så mange, og du så at flere var nervøse. Vi var ikke helt vant til kunstgress heller, så de lærte oss ei lekse, sier Stoney.

– Jeg er så spent på det. Det blir til og med flere enn det var her i dag. Det er ikke mange ganger i livet du får oppleve. Jeg har aldri spilt på en så stor stadion, sier Leah Galton til NRK.

NY OPPLEVELSE: Leah Galton merket de 7142 tilskuerne på tribunen mot Vålerenga. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nye spillere

Manchester Uniteds damelag ble stiftet så sent som i mai 2018. Klubben startet på nivå to i England, men rykket opp på første forsøk.

Foran årets sesong har de forsterket laget, blant annet med Abbie McManus og Jackie Groenen, som begge spilte VM. Ingen av dem var med i kampen mot Vålerenga.

– Jeg vil ikke slippe dem til så tidlig, de kom tilbake fra VM på mandag, forklarer Stoney.