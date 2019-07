Vålerengas VM-stjerne rystet Manchester United: Fra VM-tårer til hat trick-helt

– Det her var over all forventning! Og det var fantastisk å spille foran så mange. At vi spiller så bra på en sånn dag er helt fantastisk, sier Vålerengas Guro Pettersen med et gigantisk glis rundt munnen.

Hun fikk se lagvenninnen herje med United-forsvaret.

Ajara var eneste VM-spiller på banen onsdag; Manchester United lot sine VM-spillere hvile. Både Alex Greenwood, Abbie McManus og Jackie Groenen så kampen fra VIP-tribunen. Der satt de godt innpakket i blå overtrekksjakker i den norske sommervarmen.

Uniteds stjerner likte neppe det de så på kunstgressmatta på Valle i Oslo.

Pangstart

Vålerenga tok ledelsen før det var spilt fem minutter. Manchester Uniteds keeper Emily Ramsey gjorde en fryktelig tabbe. Jenna May Dear skjøt fra omtrent 20 meter, og Ramsey så ut til å fange ballen greit. I stedet glapp hun ballen bak seg.

TABBE: Emily Ramsey glipper ballen i eget mål. Du trenger javascript for å se video. TABBE: Emily Ramsey glipper ballen i eget mål.

– Vi spilte med en ung keeper, og hun gjorde en stor feil. Men hun reiste seg igjen, og det viser at vi kan stole på henne framover, sier Casey Stoney til NRK etter kampen.

Fem minutter senere doblet VIF ledelsen. Venstrekant Rikke Madsen kriget til seg ballen i feltet, og serverte Ajara Njoya. Vålerengas VM-spiller viste klasse da hun hamret ballen i nettaket.

Det smakte godt for Vålerengas nummer 33. Hun jublet vilt sammen med lagvenninnene, som virkelig rystet et svakt United-lag i åpningen.

Men «de røde djevlene», kledd i gull for anledningen, slo tilbake. 25 minutter var spilt da Guro Pettersen måtte gi retur på et skudd. Returen endte i beina på Jessica Sigsworth, som trillet ballen enkelt i det tomme buret bak en sprellende Pettersen.

Ajara igjen

Etter 63 minutter tok Ajara på seg danseskoene i Manchester Uniteds 16-meter. Etter en liten piruett var hun helt alene i boksen, og hun trillet inn 3–1.

Med et kvarter igjen å spille puttet hun nummer tre for dagen. Rikke Madsen gjorde en enorm jobb på venstrekanten, og forsøkte en avslutning. Keeper Ramsey fikk bare slått ballen ut i feltet, og der var selvfølgelig Ajara klar med skuddfoten.

TRIST: EN fortvilet Ajara er uenig i at målet skulle annulleres. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Det var nok et lite plaster på VM-såret. Ajara og Kamerun tapte mot England i åttedelsfinalen i VM, og Ajara løp gråtende rundt på banen da målet hennes ble annullert av VAR.

– For meg var det en liten revansj, det var godt å score mot dem siden vi tapte mot England, sier Ajara til NRK.

Ingen rekord

Det var forventninger om publikumsrekord på Valle onsdag, men rekorden fra 2006 står fortsatt.

Både hjemme- og bortelaget fikk solid støtte fra tribunen i Oslo, men «bare» 7124 tilskuere møtte opp for å se kampen. Cupfinalen mellom Asker og Røa i 2006 (8856 tilskuere) blir stående som publikumsrekord.

Likevel var spillerne fornøyde.

– Det var fantastisk å spille foran så mange, sier Guro Pettersen.