Ukjente Lotte (28) overrasket NRKs ekspert – beste «norske» i VM

– Det tar jeg med meg, stråler Lotte Lie etter å ha blitt fortalt av NRK at hun reiser hjem fra VM i skiskyting som beste norske kvinnelige utøver.

For Norge er det bare ett problem: Lie representerer Belgia.

Om man regner ut gjennomsnittsplasseringene fra de individuelle rennene i Nove Mesto, kommer hun best ut av utøverne med norsk pass. For fire-fem år siden tok hun valget om å gå for morens fødeland.

– Jeg hadde lyst til å gå for Belgia og få fram skiskyting der, forklarer hun.

– Veldig kjipt

Det norske kvinnelandslaget har hatt noen vonde dager i Nove Mesto. Mesterskapets beste individuelle resultat kom på avslutningsdagen med Ingrid Landmark Tandrevolds 10. plass på fellesstarten.

– Det er svært overraskende, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde om at Lie topper statistikken.

Han påker at Tandrevold ankom VM i gul trøye som leder av verdenscupen. I tillegg har flere av de norske vært på pallen i verdenscupen gjennom sesongen.

– Jeg tror det sier mest om de norske landslagsløperne som underpresterer noe voldsomt her i VM. Lotte Lie presterte jevnt bra, kanskje det beste hun han gjort. Mens de norske ikke har prestert i nærheten av det de har gjort tidligere i sesongen, sier Lunde.

Lie er på ingen måte hoverende. 28-åringen er strålende fornøyd med egen innsats, men har et godt forhold til de norske utøverne. Flere av dem har hun kjent i lang tid.

Derfor føler hun med dem etter et mesterskap i motbakke.

– Jeg synes det er veldig kjipt, sier hun om den norske laginnsatsen.

Belgisk oppsving

Hun trener mye på Lillehammer og treffer støtt og stadig på de norske håpene. Der ser hun den enorme innsatsen de legger ned med mål om å bli best i verden.

– Jeg unner dem alltid å få ut det de er god for, så nå føler jeg veldig mye med dem. Samtidig, dette er en del av toppidretten. Det går opp og ned. Dette kommer de til å vokse av på lengre sikt, mener Lie.

– Det er synd, men de kommer sterkt tilbake. Så skal jeg ta til meg at jeg har vært så god i dette mesterskapet, legger hun til.

Lie må skuffe norske fans som håper hun snur og begynner å gå for Norge igjen. Hun forblir i rødt, svart og gult.

Belgia er ikke et stort skiskytterland tradisjonelt sett, men Lie synes å merke en endring.

– Interessen er stigende. Jeg har sett det belgiske flagget på tribunen og hørt navnet mitt. Så jeg tror vi er på gang, altså, smiler hun.

Dette er også det første året hvor Belgia har hatt «et ordentlig opplegg» på landslaget, ifølge Lie. På Lillehammer blir hun trent av Margit Sørensen, som nå også har gått inn i det belgiske støtteapparatet.

– Jeg har det veldig godt tilrettelagt, sier hun om opplegget.

Lunde roser Lies innsats i de tsjekkiske skoger, men har troen på at Norges landslagsløpere snart viser seg fra en bedre side igjen.

– Vi har hatt et bra lag tidligere i år, som har levert over det man kan forvente før sesongstart. Det er mulig at de var for tidlig i form og har fått en dupp her i VM, sier NRKs ekspert.