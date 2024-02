– Nå skal vi nullstille, legge bort våpen og få nok overskudd. Av og til er det bedre å nullstille og starte på nytt. Det er det vi skal gjøre, sier landslagstrener Patrick Oberegger.

På søndagens VM-fellesstart ble det fransk jubel igjen, mens Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske på en tiendeplass.

– Oppskriften er at nå skal ikke våpnene åpnes før vi skal opp i Holmenkollen. Nå er det flest mulig dager uten å tenke skyting og så får man kose seg med alt annet. Så ser vi når våpnene børstes før Holmenkollen. Så får vi nok en dag eller to der, sier trenerkollega Sverre Huber Kaas.

Neste verdenscuprunde er i nettopp Holmenkollen, med første konkurransedag 29. februar.

– Det blir en ordre?

– Det blir ordre. Det er bare å holde seg unna, sier Kaas.

KLAR BESKJED: Sverre Huber Kaas har gitt utøverne en klar ordre. Foto: NTB

Det er noe Ingrid Landmark Tandrevold har tenkt til å følge opp.

– Planen er å legge fra seg børsa en liten stund. Putte den inn i våpenskapet og ikke se på den på noen dager. Ta seg en tur på koia vår inne i marka uten mobil, vann og strøm og do og alt mulig og leve litt enklere liv sammen med de man er glad i, sier hun til NRK.

– Hvor viktig er det å legge fra seg våpenet?

– Det handler litt om å distansere seg. Jo mer man prøver jo mer tenker man og jo mer blir det. Det er litt som å ha eksamen kan det være greit å stoppe å lese og legge seg til å sove. Å la det forsvinne litt så kommer det viktigste tilbake.

Svake norske resultater

Søndags tiendeplass er det beste individuelle resultatet til en norsk kvinne i årets VM.

– Hvordan vil du oppsummere VM, Kaas?

– Det var litt dårlig, synes vi. Vi er ikke helt fornøyd. Vi visste at det ville komme opp- og nedturer denne sesongen. Vi har hatt en veldig fin flyt hele veien, så det var skuffende at vi fikk en liten «down» nå, sier treneren.

– Mener du at dere har gjort noe feil?

– Nei, egentlig ikke. Vi er der vi ønsker å være. Målet er at vi er gode nok til å kjempe om de samme plasseringene som i sesongen hittil. Det føler jeg at vi er. Det er litt synd at vi har hatt ganske mye stang ut, vil jeg si, på standplass, som gjør at vi havner litt bak skjema.

– Ikke en person som gir opp

Tandrevold selv oppsummerte hvordan hun har hatt det i VM slik:

– Jeg har gruet meg litt til å gå renn. En ting er å være nervøs, for det skal man være, men det å grue seg er ikke helt min beste inngang til skirenn. Jeg har vært mer redd for å mislykkes enn gira på å prestere. Det blir en feil inngang på løp, sier Tandrevold til NRK.

Etter lørdagens stafett, hvor hun fikk tre strafferunder på siste skyting, ble det diskutert om Tandrevold skulle gå fellesstarten.

– Jeg følte at hvis jeg ikke går, så har jeg gitt opp. Jeg er en person det går opp og ned med, men jeg er ikke en person som gir opp.

For verdenscupleder Tandrevold ble det et renn hvor hun omsider klarte å nyte rennet.

– I dag klarte jeg faktisk å kose meg litt med å gå skirenn. Det er kanskje det første rennet her i VM hvor jeg har gledet meg til å gå. Det er noe jeg stadig må minne meg på, at det er det jeg trenger for å gå skirenn.

Tre strafferunder på den tredje skytingen gjorde at Tandrevold ikke klarte å være med i medaljekampen.

– Hvordan var det å avslutte VM på denne måten?

– Det var absolutt bedre enn å avslutte VM uten det løpet her. 93 prosent av løpet av superbra. Og så er det noen prosent som ikke er så bra. Det er 30 sekund av løpet jeg ikke får til. Det påvirker jo resultatet. Men det er som det er, sier hun.

– Jeg må bare prøve å ta med meg det som var bra og bygge videre på det. Og det var store, store deler av løpet.

TIENDEPLASS: Etter et trøblete VM, avsluttet Ingrid Landmark Tandrevold med en tiendeplass på fellesstarten. Foto: NTB

Fransk dominans

Justine Braisaz-Bouchet tok Frankrikes sjette VM-gull i Nove Mesto og sikret dermed at de ble beste nasjon i VM.

– Den beste langrennsløperen skyter 20 treff. Da blir det et soleklart gull, sa NRKs kommentator Jann Post.

For den franske 27-åringen er det hennes første individuelle VM-gull i karrieren og det tredje totalt i mesterskapet, etter gull på stafett og blandet stafett tidligere. Totalt endte hun med hele fem medaljer.

STORT VM: Justine Braisaz-Bouchet fikk det til å svinge i VM. Foto: Reuters

For de norske kvinnene ble det igjen den stående skytingen problemet. Ingrid Landmark Tandrevold og Juni Arnekleiv skjøt begge feilfritt på de to første liggende skytingene, men på stående ble det henholdsvis tre og to strafferunder.

– Dessverre klarer hun ikke å komme ut av det uføret hun er i nå. Dessverre for Tandrevold, sa NRKs ekspertkommentator Ola Lunde etter den tredje skytingen, hvor Tandrevold fikk tre strafferunder.

Verdenscupleder Tandrevold ble til slutt nummer ti etter å ha skutt fullt på siste skyting.

Arnekleiv fulgte på en 13. plass, mens Karoline Knotten ble nummer 19.

Tandrevold klar på at hun ville gå

Ingrid Landmark Tandrevold kom inn i VM som verdenscupleder og jaktet karrierens første individuelle VM-gull. Mesterskapet har imidlertid ikke gått slik 27-åringen hadde håpet.

Individuelt ble det 25.-, 34.- og 27. plass på de tre første rennene i VM. På lørdagens parstafett hadde også Norge en liten mulighet på medalje inn på siste skyting, men endte på tiendeplass etter at Tandrevold kun traff på to av åtte skudd.

I etterkant var det usikkert om Tandrevold ville gå søndagens fellesstart, men trener Patrick Oberegger avslører at det for Tandrevold aldri var noe spørsmål.

– Det var egentlig ingen diskusjon. Vi skulle ta en diskusjon, men hun hadde bestemt seg på forkant at hun ønsket å gå, sa Oberegger til NRK like før starten på fellesstarten.