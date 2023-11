Ukjende Jon (21) blir spådd kometkarriere: – Målet er å bli verdas beste

– Målet mitt er å bli best i verda, og setje Noreg på kartet som Petter Northug i langrenn og Erling Braut Haaland i fotball.

Dette er store ord for ein 21-åring. Jon Vetle Furuheim fortel med sjølvtillit og med eit smil om munnen om det store målet sitt i karrieren.

For det å skulle bli verdas beste MMA-utøvar er langt frå lett for ein ung gut frå Oslo, men draumen har han hatt sidan han var berre seks år gammal.

Laurdag gjekk Furuheim sin femte profesjonelle kamp mot italienske Alberto Magris i Finland. Det enda med ein sterk siger – i det som er hans største kamp til no i karrieren.

Debuterte som 15-åring

Som liten hadde han mykje energi. Foreldra såg etter ei moglegheit for at sonen skulle få utløp for han, og dei fall ned på kampsport.

– Eg byrja med taekwondo og thai-boksing då eg var fem, seks år, seier Furuheim.

UNG: I mange år har Jon Vetle Furuheim vorte snakka om som Noregs moglegheit i MMA. Foto: Mads Thygesen / NRK

At han byrja med MMA seier han sjølv er eit slumpetreff. Han såg nokon vaksne trene idretten på same treningssenter som seg sjølv, og bestemde seg for å prøve.

Etter mange år med trening, fekk han MMA-debuten som amatør i England allereie som 15-åring. På elleve kampar som amatør vann han ni og tapte to, før han i fjor haust vart profesjonell.

Der står han så langt med fire sigrar og eitt tap på fem kampar.

Vil bli best i verda

Noreg har hatt fleire MMA-utøvarar som har hevda seg, og gått kampar i den største organisasjonen UFC. Furuheim har som mål å bli større enn dei før han, og setje Noreg på kartet.

– Heilt sidan eg var liten har eg hatt som mål å komme inn i UFC og bli best i verda. Eg er framleis ung og er på rett veg mot målet mitt, seier han.

MÅLRETTA: Saman med den mangeårige trenaren sin Chris Nilsen trenar dei med eitt mål for auge: UFC og verdsmeistertittel. Foto: Mads Thygesen / NRK

Som ein del av målet om å setje Noreg på MMA-kartet ønskjer han større merksemd rundt idretten her til lands. Han vil rette fokus på at MMA-utøvarar er toppidrettsutøvarar på lik linje med annan toppidrett.

– Akkurat no er MMA lovleg i nesten alle land. Noreg er eit av få land der det er ulovleg. Så det seier jo sitt, seier Furuheim.

– Kan du forstå kvifor folk er skeptiske til idretten?

– Ja, eg kan forstå at mange er skeptiske til MMA, og at det ser ganske brutalt ut. Alle som driv kampsport er klare for å forsvare seg. Du får aldri gå ein kamp viss du ikkje er klar for det, seier han.

– Kva trur du skal til for at MMA blir lovleg i Noreg?

– Boksing vart ikkje lovleg i Noreg før Cecilia Brækhus vart verdsmeister. Eg trur det er same tilfelle med MMA, seier han.

– Enklare å bli den beste fotballspelaren i verda

MMA-ekspert og kommentator for Viaplay, Thomas Narmo, meiner Furuheim har alle føresetnadene på si side for å bli best i verda.

– Han kan sjølvsagt bli best i verda. Han har ferdigheitene, det mentale og apparatet rundt seg til å klare det, seier Namo.

IKKJE I TVIL: Thomas Narmo meiner Jon Vetle Furuheim kan bli den beste MMA-utøvaren i verda. Han seier alt må klaffe, men at Furuheim har alt som skal til. Foto: Mads Thygesen / NRK

Vidare seier han at kampsportverda forventar at han skal klare å slå seg inn i verdstoppen, om ikkje bli best i verda.

– For å forklare for mannen på gata kor god Furuheim er, kva kan vi samanlikne prestasjonane og talentet hans med?

– Du kan samanlikne Jon Vetle med landslagsspelarane våre i fotball. Han leverer på eit høgt nivå. Eg trur det er enklare å bli den beste fotballspelaren i verda enn å bli den beste MMA-utøvaren i verda, meiner Narmo.