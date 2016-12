Uflaks-Krogh: – Håper det er syra som tar meg

– Jeg håper det er syra som tar meg i stedet for uhell. Jeg håper det går så smooth som mulig. Det er kjedelig å kjempe med noen ekstrasekunder som kunne vært unngått, sier Krogh til NRK.

Sist vinter hadde han flere frustrerende uhell i Tour de Ski. Først falt han på den klassiske tremila i Lenzerheide. Noen dager senere mistet han begge skiene i jaktstarten i Oberstdorf. Da reagerte han med både sinne og frustrasjonstårer.

Nå har han lagt det bak seg.

– Jeg tror egentlig jeg kom på en så bra plassering som jeg kunne til slutt uansett i fjor. Det var langt opp til Martin hele veien, og det kunne jeg gjort lite med. Jeg var veldig fornøyd med andreplassen, sier Krogh.

Sundby: – Den største konkurrenten

Det var ikke bare under fjorårets tour Krogh ble rammet av uhell. Ski Tour Canada i mars gikk heller ikke problemfritt, og så sent som i minitouren på Lillehammer i desember mistet han verdifulle sekunder da han ble rangert sist i et sprintheat for smugskøyting – en juryavgjørelse Krogh var dypt uenig i.

– Vi får håpe uflaksen han er oppbrukt, både for hans og lagets del, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Han forventer tøff kamp fra Krogh gjennom årets Tour de Ski, som starter med sprint i Val Müstair lørdag.

– Han er i mine øyne den største konkurrenten, sier han.

SLIKK GIKK DET I FJOR: Finn-Hågen Krogh mistet begge skiene midt i løpet. Foto: Håvard Hagen

Vil slå nedenfra

– Jeg liker å se på meg selv som en utfordrer og kan slå litt nedenfra. Å kjempe med Martin blir en bonus for alle. Han er soleklar favoritt, han har jo vunnet de fleste tourene de siste årene. Han blir brutal, parerer Krogh.

Men planen er å gi Sundby så mye kamp som mulig – uten uhell.

– Jeg prøver å gjøre ting enkelt og være oppi toppen på hver etappe. Jeg trenger ikke nødvendigvis å være på pallen eller vinne, men være med hele veien, så får man en bra sluttplassering, sier Krogh.

Åpningshelga blir viktig. Søndag er det en fellesstart i klassisk som er som skapt for uhell i ei løype med bratte utforkjøringer og masse svinger.

Skal man unngå uhell, lønner det seg å ha en god startposisjon. Heldigvis for Krogh kan han skaffe seg det med en god sprint lørdag. Sprint fristil i mellomhøyde pleier å passe ham meget bra. Han har seier i Val Müstair fra før, og pallplasser både fra Davos og Lenzerheide.

– Jeg har gått her én gang før og har én seier, så jeg har alt å tape, egentlig, smiler Finn-Hågen Krogh.